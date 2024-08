HyperOS 2.0 giúp điện thoại Xiaomi phát hiện camera ẩn

Theo Neowin, Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt HyperOS 2.0 với một tính năng cho phép các thiết bị của công ty có thể phát hiện camera ẩn xung quanh bằng cách sử dụng tín hiệu mạng cục bộ không dây (WLAN). Sử dụng tính năng này, người dùng điện thoại Xiaomi có thể phát hiện các thiết bị đáng ngờ trong trường hợp camera ẩn đó kết nối với mạng Wi-Fi cục bộ.



Công cụ Hidden Camera Detection có trên HyperOS 2.0 được phát hiện CHỤP MÀN HÌNH

Một vài ảnh chụp màn hình của tính năng được cho là Hidden Camera Detection hiển thị nổi bật thông báo với nội dung “Detect hidden cameras to protect your privacy and personal safety” để cảnh báo người dùng khi phát hiện camera ẩn nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Ảnh chụp màn hình cũng cho thấy người dùng có thể quét các thiết bị đáng ngờ chỉ bằng một lần chạm. Khi tính năng này được triển khai, người dùng sẽ cần chạm vào nút Start Scanning và đợi các thiết bị được phát hiện. Sau khi quá trình quét kết thúc, kết quả sẽ hiển thị xem có tìm thấy camera nào hay không.

Đáng chú ý, tính năng bảo mật HyperOS 2.0 mới này dường như lấy cảm hứng từ một chương trình dựa trên Python có tên là Ingram nhằm giúp phát hiện lỗ hổng camera bằng cách sàng lọc địa chỉ IP. Công cụ này còn bao gồm các tính năng như phân tích cường độ tín hiệu, phát sóng SSID, nhận dạng địa chỉ MAC và phân tích lưu lượng mạng.

Tính năng bảo mật này sẽ hữu ích cho những người thường xuyên đến khách sạn, nhà nghỉ hoặc các địa điểm mới đến và lo ngại bị camera ẩn quay lén. HyperOS 2.0 dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10 năm nay, cùng thời điểm Xiaomi ra mắt HyperOS 1.0 cùng dòng Xiaomi 14 tại thị trường Trung Quốc vào tháng 10.2023.