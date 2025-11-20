Hyun Bin - Son Ye Jin thắng Ảnh đế - Ảnh hậu Rồng Xanh 2025

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin trên thảm đỏ Rồng Xanh 2025. Cặp đôi công khai hẹn hò sau cơn sốt Hạ cánh nơi anh, kết hôn hồi 2022 và có một con trai ẢNH: NEWS1

Tối 19.11, Hyun Bin - Son Ye Jin chiếm "spotlight" khi cùng tham dự Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 tại Seoul (Hàn Quốc). Cả hai không chỉ gây chú ý vì hiếm hoi sánh vai tại sự kiện công khai mà còn được nhắc đến với tư cách là ứng viên sáng giá cho hai giải thưởng diễn xuất quan trọng nhất lễ trao giải: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu). Trước khi gây choáng với chiến thắng ngoạn mục, cặp sao phim Hạ cánh nơi anh "phủ sóng" khắp mạng xã hội xứ kim chi với loạt khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào tại sự kiện.

Theo Chosun Daily, ở hạng mục Popularity Award (Ngôi sao được yêu thích), Hyun Bin (phim Harbin) và Son Ye Jin (phim No Other Choice) là 2 trong số 4 diễn viên được vinh danh. Họ cũng là cặp vợ chồng đầu tiên cùng nhận giải thưởng này. Khoảnh khắc cặp đôi đắt giá của màn ảnh Hàn hạnh phúc đứng bên nhau trên sân khấu khiến nhiều người hâm mộ phấn khích.

Cặp sao đình đám gây thích thú khi cùng lên sân khấu nhận giải ẢNH: SPORTS CHOSUN

Hyun Bin bày tỏ lòng biết ơn với fan vì đã bình chọn. Trong khi đó, Son Ye Jin chia sẻ: "Khoảnh khắc này sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với tôi. Thật vinh dự khi được nhận giải thưởng Popularity Award cùng chồng. Tôi thực sự biết ơn ban tổ chức và người hâm mộ đã tạo nên một kỷ niệm khó quên". Cô mỉm cười rạng rỡ cạnh bạn đời và giơ tay hình chữ V trước ống kính.

Khi được hỏi về chiến thắng chung với bà xã, Hyun Bin trả lời: "Việc cùng nhau nhận giải thưởng như thế này làm tôi nhớ đến bộ phim Hạ cánh nơi anh. Sau bộ phim, chúng tôi được cùng nhau đứng trên sân khấu trao giải và hôm nay cũng vui không kém", rồi mỉm cười. Lee Je Hoon sau đó nói đùa: "Vậy anh sẽ đặt hai chiếc cúp cạnh nhau ở nhà chứ? Tôi ghen tị quá!", khiến mọi người cười thích thú.

Hyun Bin - Son Ye Jin làm nên lịch sử

Cặp sao có một đêm đáng nhớ khi liên tục cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng. Họ được đánh giá đang ở giai đoạn viên mãn nhất trong sự nghiệp lẫn hôn nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KBS

Không chỉ cùng nhận giải thưởng về độ yêu thích, Hyun Bin - Son Ye Jin còn gây "choáng" khi đều chạm tay vào giải thưởng diễn xuất đắt giá nhất đêm. Theo Chosun, lần đầu tiên trong lịch sử 46 năm của giải Rồng Xanh có một cặp đôi làm được điều này.

Ở đường đua Ảnh đế, màn trình diễn của Hyun Bin trong Harbin đã giúp tài tử vượt qua Lee Buyng Hun và 3 đối thủ "nặng ký" khác để được xướng tên lên sân khấu. Anh vỡ òa hạnh phúc trong khoảnh khắc công bố kết quả và chia sẻ niềm hạnh phúc với vợ bằng cái ôm. Trong bài phát biểu nhận giải, ngôi sao 8X tri ân đạo diễn, các diễn viên và đội ngũ sản xuất. Anh cũng nhắn gửi đến hai người đặc biệt nhất trong đời mình: "Vợ tôi, Ye Jin, chỉ cần sự tồn tại của cô ấy thôi đã là nguồn sức mạnh to lớn với tôi. Tôi cũng muốn nói rằng tôi yêu và biết ơn con trai của chúng tôi vô cùng".

Son Ye Jin - Hyun Bin giành 2 giải thưởng quan trọng nhất tại Rồng Xanh 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KBS

Son Ye Jin cũng không hề kém cạnh chồng khi "đánh bại" Song Hye Kyo và loạt ứng viên sáng giá để giành ngôi Ảnh hậu. Chiến thắng ngoạn mục của "tình đầu quốc dân" đến từ vai diễn xuất sắc của cô trong phim No Other Choice do đạo diễn lừng danh Park Chan Wook cầm trịch.

Trên sân khấu, minh tinh 8X xúc động: "Lần đầu tôi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Rồng Xanh là năm 27 tuổi và giờ đây, khi đã ngoài 40 tuổi, tôi lại một lần nữa chiến thắng. Sau khi trở thành mẹ, cách tôi nhìn thế giới đã thay đổi. Tôi muốn trở thành một người trưởng thành, một diễn viên tốt". Đặc biệt, nữ diễn viên chia sẻ cô muốn dành giải thưởng này cho hai người đàn ông mà mình yêu rất nhiều là chồng và con trai.

Đáng chú ý, No Other Choice cũng là bộ phim giành nhiều giải thưởng nhất tại Rồng Xanh năm nay. Ngoài chiếc cúp Ảnh hậu thuộc về nữ chính Son Ye Jin, tác phẩm điện ảnh này còn thắng 5 hạng mục khác: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Park Chan Wook), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Lee Sung Min), Âm nhạc xuất sắc nhất và Kỹ thuật xuất sắc nhất.