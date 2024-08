Hyundai Centennial - xe 'lãnh đạo' hiếm thấy tại Việt Nam

Với những người dùng ưa chuộng những chiếc sedan hạng sang mang phong cách cổ điển, Toyota Crown dường như là một "tượng đài" không thể thay thế. Tuy nhiên, với những người phóng khoáng hơn, những mẫu xe có phong cách tương tự cũng được chú ý, giống như chiếc Hyundai Centennial 2007.



Hyundai Centennial mang vẻ đẹp "lãnh đạo"

Hyundai Centennial được nhập về Việt Nam với số lượng cực ít, chủ yếu để phục vụ cho các hội nghị lãnh đạo cấp quốc tế. Mẫu xe này nằm trên mẫu Hyundai XG300 một bậc, cùng phân khúc các dòng xe Mercedes-Benz S-Class hay BMW 7-Series, nhưng có giá bán mềm hơn. Dù vậy, mẫu xe này vẫn có sức hút nhờ phong cách thiết kế khá giống Toyota Crown.

So với Crown, Hyundai Centennial mới mẻ hơn do được sản xuất trong những năm 2000, trong khi mẫu xe của Nhật Bản đa phần sản xuất trong những năm 1990. Do đó, Centennial nổi bật với trang bị tiện nghi phong phú hơn nhưng vẫn đáp ứng được phong cách cổ điển, đúng nghĩa của một chiếc xe mang tầm "lãnh đạo".

Xe có chiều dài ngang ngửa Merecdes-Benz S-Class

Hyundai Centennial chính là thế hệ tiền nhiệm của mẫu Equus sau này, đời xe 2007 cũng rất hiếm khi bắt gặp trên đường. Nổi bật trong thiết kế là cách bố trí đầu, đuôi dài tạo nên phong cách "quyền lực" cho hành khách ngồi bên trong.

Trang bị tiện nghi không kém các mẫu xe sang của Đức, vô-lăng gật gù chỉnh điện, tất cả ghế ngồi điều chỉnh đa hướng bằng điện, hệ thống âm thanh hàng hiệu cùng bộ ghế da thật đến hiện tại vẫn còn giữ được chất lượng khá mới sau gần 20 năm sử dụng.

Với chiều dài 5.065 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.465 mm và chiều dài cơ sở hơn 2.800 mm, không gian nội thất của Hyundai Centennial dĩ nhiên mang đến sự rộng rãi thoải mái, đặc biệt ở hàng ghế sau, nơi được thiết kế để phục vụ chủ nhân.

Nội thất trang bị nhiều tiện nghi cao cấp ở thời điểm 2007

Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe này là cỗ máy xăng V8, dung tích 4.5 lít, công suất cực đại 270 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn 381 Nm tại 3.500 vòng/phút. Với một cỗ máy lớn và hộp số tự động, khả năng "uống xăng" của xe cũng lên tới 17 lít/100 km, tốc độ tối đa có thể đạt 230 km/giờ.

Gần 20 năm lăn bánh tại Việt Nam, Hyundai Centennial 2007 vẫn thu hút người dùng xe đã qua sử dụng, đây là chiếc sedan phù hợp cho nhu cầu thích "sưu tầm" của một nhóm đối tượng khách hàng nhỏ, không ngại xe "máy to, dung tích lớn".