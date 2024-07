Hyundai Santa Fe 2024 về Việt Nam tháng 9, không còn bản máy dầu

Theo nhiều nguồn tin, thế hệ mới nhất của Hyundai Santa Fe sẽ trình làng tại thị trường Việt Nam vào tháng 9 tới. Đáng chú ý, mẫu SUV này không còn các phiên bản chạy động cơ dầu, đây là một thông tin có thể gây thất vọng cho các tín đồ của dòng xe này tại Việt Nam.



Hyundai Santa Fe 2024 có kiểu dáng hình hộp

Theo đó, Hyundai Santa Fe 2024 tại Việt Nam sẽ chỉ có 2 tùy chọn động cơ xăng hoặc hybrid, phân bổ cho khoảng 3 - 4 phiên bản khác nhau về mặt trang bị. Giá bán có thể tăng đáng kể so với thế hệ hiện tại do kích thước xe to lớn hơn trước.

Lựa chọn đầu tiên là động cơ xăng Theta III với 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5 lít, sản sinh công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 8 giây và đạt vận tốc tối đa 210 km/giờ.

Nội thất thiết kế tiện nghi và thực dụng hơn

Với người dùng thích cấu hình hybrid có thể lựa chọn động cơ Gamma III 1.6T GDI HEV với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6 lít, đi kèm mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ truyền động này cho công suất tổng cộng 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 9,5 giây và đạt vận tốc tối đa 190 km/giờ.

Việc bỏ hoàn toàn động cơ dầu diesel chắc chắn làm không ít "tín đồ" của dòng xe này cảm thấy thất vọng. Các phiên bản máy dầu của Hyundai Santa Fe vốn làm nên thương hiệu cho dòng xe này tại thị trường Việt Nam trong những năm 2009 cho đến nay, sẽ hoàn toàn vắng bóng trong danh mục sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc, ngay cả ở thị trường quốc tế.

Quyết định này phù hợp với tiêu chí "điện hóa" các dòng xe của tập đoàn Hyundai trong tương lai. Hãng xe này đã triển khai nhiều dự án liên quan tới ô tô điện, việc chuyển đổi sẽ diễn ra bắt nguồn từ động cơ xăng với những cỗ máy hybrid tiên tiến, sử dụng mô-tơ điện để giảm phát thải.

Thế hệ mới của Hyundai Santa Fe không còn động cơ dầu

Về kích thước, Hyundai Santa Fe 2025 sẽ to hơn thế hệ cũ với chiều dài 4.830 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.720 mm cùng trục cơ sở 2.815 mm. Kích thước này vẫn đủ giúp cho xe được định vị ở phân khúc D, tức là nhỏ hơn các mẫu SUV lớn như VinFast VF 9 hay Ford Explorer.

Dự kiến, Hyundai Santa Fe 2024 cũng được lắp ráp trong nước và chính thức bán ra tại Việt Nam từ tháng 9 tới.