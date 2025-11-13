IELTS lên tiếng chính thức về việc sửa điểm, đại học nói đang rà soát toàn bộ

Thí sinh tham dự kỳ thi IELTS tại Việt Nam ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Đang làm việc với các tổ chức chấp thuận IELTS

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ chiều 12.11, nhiều thí sinh tại Việt Nam bất ngờ nhận thư từ các đối tác của kỳ thi IELTS, cho biết kết quả đợt thi cũ của họ bất ngờ bị điều chỉnh vì "sự cố kỹ thuật" đến từ phía đơn vị tổ chức. Việc này diễn ra ở phần thi nghe hoặc đọc hoặc cả hai, và IELTS cho biết phiếu điểm (TRF) cũ sẽ không còn giá trị sử dụng.

Theo khảo sát sơ bộ của Thanh Niên với một số thí sinh bị ảnh hưởng, nhiều bạn cho biết đã được tăng điểm, cá biệt có trường hợp tăng đến mức IELTS 9.0 tổng quan. Tuy nhiên, cũng có trường hợp bị giảm điểm so với kết quả ban đầu.

Trước mối quan tâm của thí sinh, Thanh Niên đã lập tức liên hệ tới các bên liên quan ngay trong đêm 12.11 để xin bình luận chính thức. Trả lời Thanh Niên tối nay (13.11), người phát ngôn IELTS tái khẳng định đã phát hiện một "sự cố kỹ thuật" trong quá trình tổ chức thi. Điều này dẫn tới việc "một tỷ lệ nhỏ" các thí sinh nhận kết quả chưa chính xác trong giai đoạn từ tháng 8.2023 tới tháng 9 năm nay, tức hơn 2 năm, theo vị này.

"Hơn 99% bài thi IELTS trên toàn cầu trong giai đoạn này không bị ảnh hưởng và hiện đã không còn sự cố nào ảnh hưởng đến các bài thi IELTS đang diễn ra", vị này nhấn mạnh, song không tiết lộ cụ thể số lượng thí sinh bị ảnh hưởng trên thế giới và tại Việt Nam.

Trong khi đó, theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, năm 2022 có tổng cộng 124.567 chứng chỉ IELTS được cấp tại Việt Nam, dù bị ảnh hưởng bởi sự cố hoãn thi vào tháng 11.2022.

Người đại diện thông tin thêm phía IELTS đang triển khai đồng bộ hai biện pháp. Thứ nhất là liên hệ với các thí sinh bị ảnh hưởng để cập nhật kết quả, bày tỏ sự xin lỗi chân thành và cung cấp những hỗ trợ cần thiết. Thứ hai là làm việc với các tổ chức đăng ký chấp thuận IELTS, các trung tâm khảo thí, cơ quan quản lý và cơ quan chức năng liên quan tới sự việc.

Nếu thí sinh không nhận bất kỳ thông báo gì, theo IELTS, kết quả của các bạn không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, với những người bị ảnh hưởng, hai phương án giải quyết IELTS đưa ra là hoàn lại lệ phí thi hoặc cho phép thi lại miễn phí vào ngày khác, song yêu cầu thí sinh phải xác nhận chọn phương án nào trước tháng 5.2026.

"Chúng tôi áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để bảo đảm tính minh bạch cho hàng triệu bài thi IELTS được tổ chức mỗi năm, cũng như triển khai đầy đủ các biện pháp để bảo đảm sự cố tương tự không xảy ra. IELTS cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật, công bằng và minh bạch trong việc tổ chức thi", vị đại diện cho hay.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện hoặc ảnh hưởng mà sự việc này có thể gây ra", người này bộc bạch.

Việc rà soát "sẽ gặp nhiều khó khăn"

Cũng chia sẻ với Thanh Niên chiều tối nay, một số trường ĐH cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ chứng chỉ của các thí sinh trúng tuyển vào trường có liên quan đến chứng chỉ IELTS.

PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết trường sẽ lập hội đồng xét lại những trường hợp thay đổi điểm số IELTS, gồm cả đầu vào và đầu ra. Tuy nhiên theo PGS Hoàn, việc này sẽ gặp nhiều khó khăn do không có dữ liệu chính thức, phụ thuộc vào sự trung thực của người học.

"IELTS điều chỉnh thời gian nào thì Trường ĐH Công thương TP.HCM sẽ điều chỉnh theo thời gian đó để bảo đảm quyền lợi cho người học", Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM chia sẻ.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cũng thông tin hiện nhà trường đang thực hiện rà soát, khi có kết quả trường sẽ tính các phương án xử lý theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tương tự, đại diện Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng cho biết hiện đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ GD-ĐT về việc này để xử lý.