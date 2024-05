iFixit tuyên bố ngừng hợp tác với Samsung

Theo GSMArena, theo thông báo từ cả hai công ty, iFixit sẽ không còn là nhà phân phối linh kiện và công cụ sửa chữa chính thức của Samsung do giá linh kiện cao và thiết kế phức tạp của các thiết bị Samsung.

Phía Samsung cũng cho biết họ sẽ chuyển sang hợp tác với trang web SamsungParts.com do Encompass vận hành để cung cấp dịch vụ sửa chữa tự do (Self-Repair).

iFixit kết thúc mối quan hệ hợp tác với Samsung trong chương trình Self-Repair CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

iFixit lý giải việc chấm dứt hợp tác là do giá linh kiện Samsung quá cao, khiến họ gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ sửa chữa với mức giá hợp lý cho người dùng. Ngoài ra, iFixit cũng cho biết họ không thể tiếp cận linh kiện chính hãng cho các thiết bị Samsung mới nhất như Galaxy S23, Z Flip5 và Z Fold5.



Trong thông cáo báo chí chính thức, iFixit bày tỏ lo ngại về cam kết của Samsung trong việc hỗ trợ sửa chữa tự do. Công ty cho biết họ gặp khó khăn trong việc mua linh kiện với giá cả phù hợp cho các cửa hàng sửa chữa nhỏ lẻ tại địa phương.

Bên cạnh đó, iFixit cũng cáo buộc Samsung tham gia chương trình sửa chữa tự do chủ yếu để PR, chứ không thực sự có ý định tạo điều kiện cho người dùng dễ dàng sửa chữa thiết bị. Mặc dù vậy, iFixit vẫn sẽ tiếp tục cung cấp các bộ sửa chữa tự do cho điện thoại Samsung, tuy nhiên người dùng có thể phải chịu chi phí cao hơn so với trước đây.

Việc chấm dứt hợp tác giữa Samsung và iFixit được cho là sẽ gây ảnh hưởng đến người dùng muốn tự sửa chữa thiết bị Samsung của họ.