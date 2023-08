IMF, Standard Chartered dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ

Lạm phát trên thế giới có thể đã qua đỉnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Nhiều quốc gia tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt (Cục Dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 26.7).

Áp lực nợ công, nợ xấu của doanh nghiệp, rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản vẫn còn cao tại một số quốc gia. Hệ thống ngân hàng Mỹ tiềm ẩn yếu tố rủi ro (thêm 1 ngân hàng quy mô nhỏ tại Mỹ bị kiểm soát đặc biệt).

Xuất hiện một số rủi ro, thách thức mới về an ninh lương thực toàn cầu khi Nga, Ấn Độ ngừng xuất khẩu gạo để bảo đảm an ninh lương thực trong nước, ảnh hưởng đến nguồn cung gạo trên thế giới. Nguồn cung dầu thô tiếp tục bị thu hẹp, đẩy giá dầu tăng cao nhất kể từ tháng 4.

Biến đổi khí hậu, tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai tại nhiều quốc gia.

Các nước trên thế giới vẫn đang giải các "bài toán" khó giữa thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát; giữa toàn cầu hóa, đa dạng hóa, đa phương hóa và cạnh tranh địa chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, sự phân tách, phân mảnh.

Trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi khi chúng ta chịu tác động kép, phải chống chịu với sức ép từ cả bên trong và bên ngoài. Nhiều vấn đề tồn tại, yếu kém kéo dài nhiều năm, trong đó có các vấn đề của thị trường trái phiếu, bất động sản… bộc lộ rõ hơn trong bối cảnh khó khăn.

Tháng 8, mặc dù dự báo tình hình thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế nước ta đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực hơn. Đặc biệt, đây là tháng có nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có các ngày lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9…

Tháng 8 cũng là cũng là thời điểm thường xuất hiện mưa bão, rủi ro thiên tai… Trong khi đó, rất nhiều nhiệm vụ, công việc thường xuyên, đột xuất, xử lý tồn đọng… cần tập trung thực hiện để đạt cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Các tổ chức quốc tế đánh giá và dự báo tích cực về tình hình kinh tế Việt Nam. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo quy mô GDP (tính theo sức mua tương đương) năm 2026 đạt 1.872 tỉ USD, vượt qua Thái Lan và trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 ở Đông Nam Á. Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 và tăng trưởng 7%. Việt Nam tăng 4 bậc về Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023. Bộ KH-ĐT

Báo cáo của Bộ KH-ĐT cho biết, các tổ chức quốc tế đánh giá và dự báo tích cực về tình hình kinh tế Việt Nam. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo quy mô GDP (tính theo sức mua tương đương) năm 2026 đạt 1.872 tỉ USD, vượt qua Thái Lan và trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 ở Đông Nam Á.

Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 và tăng trưởng 7%. Việt Nam tăng 4 bậc về Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023.

Cũng theo Bộ KH-ĐT, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 6.

Nông nghiệp tiếp tục có nhiều điểm sáng, là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn. Cụ thể, lúa gạo được mùa, được giá; xuất khẩu gạo 7 tháng tăng 18,7% về lượng và tăng 29,6% về trị giá. Sản lượng thủy sản tháng 7 tăng 2,6%, 7 tháng tăng 1,9%. Xuất khẩu nông sản tháng 7 đạt 4,62 tỉ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, 7 tháng đạt hơn 29 tỉ USD...

Công nghiệp tiếp tục đà phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 3,9% so với tháng 6 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính chung 7 tháng tăng 10,4%.

Khách quốc tế tháng 7 đạt hơn 1 triệu lượt người. Đây là tháng có lượng khách quốc tế lớn nhất từ sau mở cửa, tăng 6,5% so tháng trước và gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đạt 6,6 triệu lượt khách, gấp 6,9 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 267.630 tỉ đồng, đạt 37,85% kế hoạch, tăng 3,38%; về số tuyệt đối tăng 80.780 tỉ đồng.