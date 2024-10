IMG Huế ra mắt thương hiệu An Cựu Galleria và khai trương Sales Gallery tại TP.Huế

Khai trương Sales Gallery và mở bán giai đoạn 2

Sự kiện khai trương Sales Gallery là minh chứng cho cam kết của Chủ đầu tư IMG Huế trong việc mang đến không gian trải nghiệm sống đầy tinh tế cho các khách hàng với thiết kế Shophouse đa công năng tại Huế.

Ban lãnh đạo IMG Huế cắt băng khai trương chính thức Sales Gallery An Cựu Galleria

Sales Gallery tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, TP.Huế đối diện Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế. Với thiết kế 5 tầng đa năng gồm: tầng 1 và 2 là không gian chung tiếp khách và giới thiệu dự án, tầng 3,4,5 là không gian nội thất được tối ưu đến từng điểm chạm giúp khách hàng trải nghiệm hết sự tinh tế và đẳng cấp trong thiết kế của Shophouse.

Thiết kế tập trung vào trải nghiệm sống với không gian mở giúp gắn kết gia đình. Điểm nhấn không gian ba tầng để ở chú trọng gam màu sáng, trầm tạo sự ấm áp và thư thái, không quá phô trương nội thất mà vẫn giữ được nét sang trọng và tinh tế.

Theo IMG Huế chia sẻ, việc khai trương Sales Gallery là bước đệm quan trọng trong kế hoạch bàn giao các sản phẩm Shophouse đầu tiên cho khách hàng vào cuối quý 4/2024 và quý 1/2025. Cùng với đó, IMG Huế mở bán giai đoạn 2 các căn Shophouse diện tích từ 93 - 102m2 đã hoàn thiện với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn chưa từng có.

Ra mắt thương hiệu An Cựu Galleria

Cũng trong sự kiện đặc biệt này, IMG Huế đã công bố thương hiệu An Cựu Galleria với sứ mệnh kiến tạo biểu tượng giao thương phồn thịnh bắt nhịp cùng xu thế phát triển không ngừng của TP.Huế. An Cựu Galleria sẽ là điểm đến của những trải nghiệm văn hóa - mua sắm - giải trí - ẩm thực "All in one" phục vụ cho cộng đồng hơn 2.000 cư dân Khu đô thị mới An Cựu, cho người dân Huế và du khách khắp mọi miền khi đặt chân đến Huế.

Ông Phạm Ngọc Tùng - đại diện IMG Huế chia sẻ: sự kiện hôm nay là cột mốc quan trọng đánh dấu cho việc hiện thực hóa tầm nhìn của IMG Huế trong 5 năm tới, cam kết đầu tư và phát triển Khu đô thị mới An Cựu trở thành khu đô thị kiểu mẫu xứng tầm, phát triển song hành cùng TP.Huế giàu tiềm năng.

Sự kiện ra mắt thương hiệu với các chương trình đặc sắc đã thu hút nhiều khách hàng đến tham quan và tìm kiếm cơ hội đầu tư Shophouse. Tại lễ công bố, IMG Huế đã giới thiệu đối tác chiến lược Savills Việt Nam trong vai trò Tư vấn phân bổ mặt bằng thương mại và tiếp thị cho thuê tại An Cựu Galleria. Sự tham gia của Savills Việt Nam sẽ là bảo chứng cho tiềm năng sinh lời bền vững của dự án giúp khách hàng vững tin vào giá trị đầu tư tại An Cựu Galleria.