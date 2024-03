Indonesia bay chuyên cơ, ở khách sạn xịn tại Hà Nội, VFF ký hợp đồng thuê sân 800 triệu

Theo dự kiến, ngay sau trận đấu lượt đi vào ngày 21.3, đội tuyển Indonesia sẽ di chuyển đến Hà Nội bằng chuyên cơ vào sáng 22.3. Đội khách được lưu trú tại khách sạn Inter Continental Hanoi Landmark 72 - một trong số các khách sạn xịn nhất, đẹp nhất tại Hà Nội. Dự kiến, đích thân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia sẽ làm trưởng đoàn cùng với 50 thành viên khác của đội.

Đội tuyển Indonesia sau trận thắng đội Việt Nam tại Aisan Cup 2023 NGỌC LINH

Phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho đội tuyển Indonesia trong suốt thời gian ở Việt Nam đã được VFF bàn rất kỹ với các cơ quan chức năng tại địa bàn. Theo đó, sẽ có bộ phận an ninh được cắt cử bảo vệ đội khi tập luyện, lúc ra sân và khi quay trở lại khách sạn. Thực đơn cũng sẽ đáp ứng theo yêu cầu của đội khách, ngon miệng và đảm bảo dinh dưỡng, phù hợp với văn hóa ẩm thực Indonesia. Đội bạn dự kiến có một số buổi tập kín tại sân phụ Mỹ Đình và tập mở tại sân chính Mỹ Đình vào tối 25.3 – một ngày trước khi trận đấu diễn ra.



Được biết hợp đồng thuê sân đã được VFF và Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình ký kết từ cách đây ít tháng. Giá thuê sân là 800 triệu đồng. VFF sẽ công bố kế hoạch bán vé vào tuần tới.

HLV Shin Tae-yong (thứ hai từ phải sang) quyết tâm thắng đối thủ tại vòng loại World Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam tái tập trung ngày 12.3

Ngày 7.3, đội tuyển Indonesia đã công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam. Đội bạn cực mạnh khi có tới 11 cầu thủ nhập tịch, trong đó nhân sự mới là các cầu thủ gốc Hà Lan gồm Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On. Những cầu thủ đã nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Indonesia trước đó là Elkan Baggott, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Marc Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick. Các cầu thủ trong nước gồm có Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Egy Maulana, Hokky Caraka…

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 12.3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và dự kiến di chuyển sang Indonesia vào ngày 17.3.