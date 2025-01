Indonesia có HLV mới rất nổi tiếng từ Hà Lan, mục tiêu phải dự World Cup 2026

Fabrizio Romano đã chạy dòng tít quen thuộc "Here we go!", để khẳng định thương vụ PSSI đạt được thỏa thuận với Patrick Kluivert trở thành nhà cầm quân mới của đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Indonesia hiện có phần lớn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, HLV Patrick Kluivert sẽ rất thuận tiện khi làm việc cùng nhau Ảnh: Reuters

"Patrick Kluivert sẽ ký hợp đồng làm HLV trưởng mới của đội tuyển Indonesia, thỏa thuận đã hoàn tất. Tùy chọn hợp đồng là 2 năm cộng thêm 2 năm gia hạn. Buổi ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 12.1 tới tại Jakarta (Indonesia). Mục tiêu của Patrick Kluivert là phải giúp đội tuyển Indonesia vượt qua vòng loại để góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026", Fabrizio Romano viết.

Cùng ngày, PSSI đã công bố quyết định sa thải HLV Shin Tae-yong (Hàn Quốc) sau 5 năm hợp tác.

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir cho biết: "Đội tuyển Indonesia cần HLV mới, một người có thể thực hiện tốt hơn các chiến lược mà chúng tôi đã đề ra và đã được thống nhất (dự World Cup 2026). Ông ấy cũng phải giao tiếp tốt với mọi cầu thủ và thực hiện tốt hơn các công việc so với người tiền nhiệm. Chúng tôi đã đạt thỏa thuận, và vị HLV mới sẽ đến Jakarta vào ngày 11.1, ngày 12.1 chúng tôi sẽ làm lễ công bố".

Vị HLV đó chính là Patrick Kluivert, cựu danh thủ tên tuổi người Hà Lan, từng thi đấu cho các CLB Ajax, AC Milan, Barcelona hay Newcastle...

Hiện 48 tuổi, Patrick Kluivert có giai đoạn làm HLV phó ở đội tuyển Hà Lan từ năm 2012 đến 2014. Năm 2021, cựu danh thủ này làm HLV tạm quyền đội tuyển Curacao, và gần đây là HLV CLB Adana Demirspor ở giải Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong sự nghiệp thi đấu, Patrick Kluivert là tên tuổi nổi tiếng, ông thi đấu tổng cộng 479 trận cho các CLB, ghi 206 bàn. Ở đội tuyển Hà Lan, ông thi đấu 79 trận ghi 40 bàn. Tham dự 3 kỳ EURO và World Cup 1998, là đồng vua phá lưới kỳ EURO 2000 khi ghi 5 bàn.

Dự kiến, sau khi ra mắt vào ngày 12.1 tới, ông Patrick Kluivert sẽ phải sớm lên danh sách tập trung đội tuyển Indonesia cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 thi đấu trong tháng 3.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia đang xếp thứ 3 bảng C với 6 điểm sau 6 trận, bằng với Ả Rập Xê Út, Bahrain và Trung Quốc, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số và chỉ số phụ. Trong khi đội Nhật Bản giữ chắc ngôi đầu với 16 điểm, kế đến là đội Úc (7 điểm).

Sau thất bại ở AFF Cup 2024, đội tuyển Indonesia sẽ trở lại thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3 tới đây, với trận gặp đội tuyển Úc ngày 20.3 và gặp đội Bahrain ngày 25.3.