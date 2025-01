Indonesia sẽ mua tên lửa hành trình siêu âm BrahMos từ Ấn Độ?

Thông tin về thỏa thuận bán tên lửa được dự kiến công bố chính thức trong tuần này, khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto thăm Ấn Độ vào ngày 25 - 26.1.

The Economist Times ngày 22.1 đưa tin Ấn Độ và Indonesia đã có gần 10 năm thảo luận về việc mua tên lửa hành trình chống hạm BrahMos, loại vũ khí do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển.

Giới chức Ấn Độ và Indonesia không bình luận về thỏa thuận tên lửa. Bộ Ngoại giao Indonesia tuần trước cho biết trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Prabowo Subianto, hai nước sẽ công bố các hiệp ước về y tế, giáo dục, an toàn và an ninh hàng hải.

Theo Bloomberg dẫn nguồn thạo tin, thách thức với Jakarta nằm ở vấn đề ngân sách. Việc chi tiền cho thỏa thuận tên lửa vẫn đang được giới chức hai nước thảo luận và chưa rõ thời điểm hoàn tất.

Hệ thống tên lửa BrahMos đã nổi lên như một loại vũ khí chống hạm hiệu quả được Ấn Độ sản xuất và xuất khẩu. Tên lửa này được dựa theo mẫu tên lửa P-800 Oniks của Nga, với những cải tiến đáng kể về tính năng.

Phiên bản xuất khẩu của BrahMos có tầm bắn gần 300km và có thể đạt vận tốc Mach 2.8. Vũ khí này được một số quốc gia châu Á quan tâm, nhằm bổ sung vào năng lực phòng thủ của quân đội.

Tổng thống Indonesia nhiều khả năng sẽ mở rộng hợp tác an ninh quân sự và hàng hải với Ấn Độ khi có chuyến thăm chính thức vào tuần này. Jakarta dự kiến tiếp tục các cuộc tập trận chung với New Delhi và các chuyến thăm cảng Ấn Độ của tàu chiến Indonesia, như một phần trong trọng tâm của Indonesia về an ninh hàng hải trên khắp châu Á.