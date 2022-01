Indonesia tạm cấm xuất khẩu than, Bộ Công thương khuyến cáo doanh nghiệp Việt

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia (Bộ Công thương) cho biết, Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia vừa có thông báo về việc tạm thời cấm xuất khẩu than từ ngày 1 - 31.1.2022, đối với tất cả doanh nghiệp khai thác và kinh doanh than. Mục đích nhằm đảm bảo nguồn cung than nguyên liệu cho các nhà máy điện than của Indonesia, ngăn ngừa rủi ro thiếu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nước này.

Qua đó, buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh than phải hoàn thành nghĩa vụ cung ứng 25% tổng lượng than xuất khẩu cho thị trường nội địa. Theo quy định, các doanh nghiệp này phải cung cấp đủ 5,1 triệu tấn than nhưng đến nay ước tính, mới chỉ có 35.000 tấn than được các doanh nghiệp than nước này cung ứng cho nội địa. Điều này sẽ gây ra rủi ro thiếu hụt điện nghiêm trọng, trên diện rộng với gần 20 nhà máy điện với tổng công suất 10.850 MW sẽ phải ngưng hoạt động do thiếu nguyên liệu.

Bộ Công thương cho biết, thông báo tạm cấm xuất khẩu than của Indonesia hoàn toàn bất ngờ đối với cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu than Indonesia. Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than Indonesia cho rằng, đây là một quyết định quá vội vã, bất ngờ, không có bất cứ sự tham vấn nào với cộng đồng doanh nghiệp than Indonesia và đã yêu cầu Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia rút lại quyết định cấm xuất khẩu than này. Bên cạnh đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia cũng bày tỏ quan điểm cho rằng quyết định của Chính phủ Indonesia là quá vội vã và thiên vị cần phải phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, tính đến ngày 17.12.2021, tổng sản lượng than của Indonesia đạt 581,17 triệu tấn, đạt 92,99% mục tiêu kế hoạch khai thác đặt ra cho năm 2021 là 625 triệu tấn, sản lượng than đã xuất khẩu của nước này đạt 282,69 triệu tấn, cung ứng cho thị trường nội địa là 188,38 triệu tấn. Sản lượng than chưa đưa ra thị trường (xuất khẩu và nội địa) là 110,1 triệu tấn.





Trước thông báo trên, Bộ Công thương Việt Nam khuyến cáo, các doanh nghiệp nhập khẩu than của Việt Nam cần nhanh chóng, khẩn trương liên hệ với các đối tác xuất khẩu than của Indonesia để tìm giải pháp cho các đơn hàng giao trong tháng 1.2022 (nếu có). Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các thông tin cập nhật về chính sách, quản lý điều hành liên quan tới mặt hàng than tại trang tin điện tử Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia hoặc thông qua Thương vụ Việt Nam tại Indonesia. "Tuy nhiên, nhiều khả năng, Chính phủ Indonesia sẽ sớm phải xem xét, điều chỉnh quyết định này do sức ép từ phía cộng động doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than Indonesia", Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết.

Trước đó, vào tháng 8.2021, nước này cũng từng cấm 34 doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than xuất khẩu để cung cấp than cho thị trường nội địa.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 11 tháng năm 2021, Việt Nam chi 3,815 tỉ USD nhập khẩu hơn 33 triệu tấn than đá, giảm gần 35% về lượng nhưng tăng 9,2% về trị giá.