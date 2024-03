'Insidious' được chiếu lại tại rạp

Các phim kinh dị này sẽ được hệ thống rạp AMC chiếu tại Mỹ, trong một sự kiện giải trí kéo dài 5 ngày xuyên 40 thành phố khắp nước Mỹ. Giá vé dự kiến là gần 8 USD (gần 200.000 đồng). Các phim sẽ được chiếu lại tại rạp gồm: Split (dự kiến chiếu ngày 29.3), The Purge (dự kiến ra rạp ngày 30.3), Ouija: Origin of Evil (ngày 31.3), Insidious (1.4 - đánh dấu kỷ niệm 13 năm ngày chiếu phim này) và The Invisible Man (chiếu ngày 2.4).

Hãng Blumhouse muốn gửi lời tri ân khán giả qua hoạt động chiếu phim 5 ngày cuối tháng 3 này, trong đó có việc "hồi sinh" Insidious tại rạp BLUMHOUSE

Sự kiện kéo dài 5 ngày này mang tên "Halfway to Halloween Film Festival" (Nửa chặng đường đến với Lễ hội phim Halloween). Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho mùa phim Halloween năm nay, cũng như giúp quảng bá tên tuổi của thương hiệu công ty đối với dòng phim kinh dị.

Đây là hoạt động mới nhất của AMC và Blumhouse. Trước đây, hệ thống rạp và công ty này đã phối hợp để sản xuất/chiếu hơn 200 bộ phim và chương trình truyền hình. Trong hoạt động kéo dài 5 ngày, các phim của Blumhouse sẽ chiếu tại 100 cụm rạp của AMC.

Theo The New York Times, mỗi khán giả khi mua vé sẽ nhận được một thông điệp dạng ghi âm từ ông Jason Blum - CEO và nhà sáng lập của Blumhouse, đồng thời họ cũng có thể chơi trò chơi và nhận thưởng.

Phát biểu trước truyền thông, ông Jason Blum cho biết: "Chúng tôi muốn tôn vinh các cộng đồng hâm mộ phim kinh dị tại các địa phương khắp các thành phố qua những bộ phim kinh dị "nặng đô" nhưng cũng hài hước. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các đối tác tại AMC đã giúp chúng tôi biến điều ước này thành hiện thực".

Trong số các phim trên, thương hiệu Insidious có tuổi đời lâu hơn cả. Phim do James Wan chỉ đạo, là phim khởi động cho cả thương hiệu Quỷ quyệt sau này, mặc dù James Wan đã lui khỏi vị trí đạo diễn. Thương hiệu này tính đến hiện tại có tổng doanh thu trên 730 triệu USD toàn cầu, trong khi tổng kinh phí thực hiện chưa tới 43 triệu USD, là một trong những thương hiệu kinh dị ăn khách của hãng.