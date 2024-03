Kim Kardashian đóng vai chính phim kinh dị

Krinsky đang viết kịch bản dựa trên ý tưởng ban đầu cho bộ phim sắp tới với vai chính dành cho Kardashian.

Chưa có chi tiết nội dung, tên phim hoặc thông báo tuyển diễn viên nào cho bộ phim sắp khởi quay này. Kim Kardashian gây chú ý vào năm 2023 với vai diễn trong American Horror Story: Delicate. Cô đóng vai một nhà báo mảng giải trí tên Siobhan, làm việc cho nữ diễn viên Anna Victoria Alcott (Emma Roberts đóng). Phần thứ 12 của loạt phim kinh dị kể về nhân vật Alcott khi cô đấu tranh để lập gia đình, đồng thời quảng bá cho một bộ phim thành công trong mùa giải thưởng.



Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Kim Kardashian PEOPLE

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian xuất hiện 5 tập trong nửa đầu của phim. Nửa sau American Horror Story: Delicate dự kiến ra mắt vào ngày 3.4 tới. Bộ phim đánh dấu bước đột phá của Kardashian vào sự nghiệp diễn xuất trên màn ảnh. Cô cũng tham gia các bộ phim như Ocean's Eight (2018), lồng tiếng cho phim hoạt hình Paw Patrol gần đây với vai Delores, một chú chó xù.

Kim Kardashian chia sẻ từng học diễn xuất để chuẩn bị cho American Horror Story: Delicate. Tại Met Gala 2023, cô nói: "Tôi nghĩ thật thú vị khi bước ra ngoài vùng an toàn của mình và thử điều gì đó mới mẻ để phát triển sự nghiệp. Tôi rất hào hứng với trải nghiệm này. Đó là một thử thách nhưng tôi thích thử thách bản thân".

Nhiều năm trước, Kim Kardashian đã lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất PEOPLE

Nhiều năm trước, khi Kim Kardashian lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, cô đảm nhận các vai nhỏ trong Disaster Movie, Temptation: Confessions of a Marriage Counselor, CSI: NY và Drop Dead Diva. Cô cũng xuất hiện với tư cách khách mời trong các bộ phim truyền hình như: How I Met Your Mother, 30 Rock, Two Broke Girls...

Trang IMDb liệt kê 2 dự án sắp tới của Kim Kardashian, gồm 1 phim truyền hình dài tập chưa có tiêu đề (cô sẽ đóng vai chính) và 1 phim cô dự kiến sẽ sản xuất cùng nhà biên kịch Paula Pell. Tháng 11.2023, trang Deadline đưa tin Kardashian đang giới thiệu dự án thứ 2 cho các hãng phim lớn và mô tả nó là một "bộ phim hài do phụ nữ thể hiện".