Intel Alder Lake đánh chiếm dần thị phần AMD Ryzen 5000

Theo Digitnews, mặc dù dòng Ryzen 5000 đã dẫn đầu về doanh số bán lẻ ở nhiều nơi trên thế giới trong năm ngoái nhưng mọi thứ đang dần thay đổi khi Alder Lake của Intel trình làng.

Ngoài Core i7-12700K ở vị trí thứ 2 theo bảng xếp hạng của NewEgg còn có những cái tên đáng chú ý khác của họ Alder Lake gồm Core i9-12900K và Core i5-12600K với các vị trí thứ 6 và 7. Mặc dù vẫn xếp sau Ryzen 9 5900X nhưng các bộ xử lý của Intel này đã đẩy Ryzen 9 5950X cao cấp văng khỏi top 10.

Trong khi đó, danh sách các CPU phổ biến nhất của Best Buy vẫn chủ yếu bao gồm các CPU từ AMD, nhưng Core i9-12900K đã vượt trội hơn so với Ryzen 9 5950X. Đáng chú ý nhất là bộ phận Best Buy của Canada ghi nhận một bức tranh hoàn toàn khác khi Alder Lake chiếm 9/10 vị trí đầu bảng xếp hạng. Hơn nữa, Core i9-12900K cao cấp nhất chiếm vị trí đầu tiên, Core i7-12700K ở vị trí thứ ba và Core i5-12600K xếp ngay sau nó.





Cho đến nay, chỉ có một CPU Intel xuất hiện trong danh sách Top 10 của Amazon Mỹ, với Core i7-12700K ở vị trí thứ tám. Ở Amazon của Đức và Anh, số điểm là bằng nhau (tỷ lệ 5:5). Trong cửa hàng Amazon Nhật Bản, Core i7-12700K dẫn đầu, tiếp theo là Core i5-12400F. Core i7-12700K cũng dẫn đầu mạng lưới bán lẻ của Microcenter, cùng ba mẫu CPU Alder Lake khác nằm trong Top 10.

Những điều này cho thấy các sản phẩm mới của Intel đang tích cực chiếm lĩnh thị trường ngày càng trở nên phổ biến và vượt qua dòng Ryzen 5000. Nếu AMD không điều chỉnh giá nhiều hơn nữa, rất có thể CPU của Intel sẽ sớm đẩy bộ xử lý của AMD xa dần vị trí Top 10 bộ xử lý phổ biến.