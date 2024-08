Intel đối mặt thách thức sau khi lãnh đạo từ chức

Gần đây, Intel không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích về kết quả kinh doanh trong quý 2/2024, đặc biệt là trong phân khúc DCAI (kinh doanh tập trung vào các sản phẩm và giải pháp cho trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo - AI), cho thấy công ty chưa tận dụng được xu hướng tập trung vào AI.

Trong bối cảnh đó, Lip-Bu Tan, một thành viên quan trọng trong ban lãnh đạo của Intel, đã từ chức. Theo Reuters, Tan đưa ra lý do rời đi là do "những cam kết khác nhau" và vẫn ủng hộ chiến lược tái cơ cấu của Intel. Tuy nhiên, thông tin nội bộ cho biết ông Tan không hài lòng với cách Intel vận hành, đặc biệt là những quy định hành chính nặng nề gây cản trở đổi mới trong các bộ phận máy tính để bàn và máy chủ.

Lip-Bu Tan, thành viên Hội đồng quản trị Intel, từ chức sau bất đồng về chiến lược AI và văn hóa quản lý rủi ro CHỤP MÀN HÌNH

Intel hiện tập trung vào đơn vị Foundry để tăng trưởng biên lợi nhuận, kỳ vọng tiết kiệm chi phí từ 8 đến 10 tỉ USD vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, sự từ chối của Intel đối với các đề xuất của Tan về việc cải tổ hoạt động kinh doanh sản xuất theo hợp đồng và giảm bớt quan liêu đã khiến ông không hài lòng và quyết định rời đi.

Công ty này từng cố gắng mua lại Tower Semiconductors với giá 5,4 tỉ USD để mở rộng kinh doanh sản xuất theo hợp đồng, nhưng thương vụ này đã thất bại do sự can thiệp của Trung Quốc. Khi không có Tower Semiconductors, Intel sẽ gặp khó khăn trong việc phục vụ các khách hàng bên ngoài, do truyền thống chỉ sản xuất chip cho nhu cầu nội bộ.

Việc ông Tan từ chức là một dấu hiệu cho thấy những thách thức mà Intel phải đối mặt trong nỗ lực tái cấu trúc và đổi mới chiến lược sản xuất.