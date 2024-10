Intel phát hành driver mới giúp tăng hiệu suất đồ họa trên Lunar Lake

Tăng cường hiệu suất cho iGPU Intel Lunar Lake và GPU Arc

Theo Intel, hãng này vừa phát hành phiên bản trình điều khiển (driver) đồ họa mới mang lại những cải tiến lớn về hiệu suất và hỗ trợ nhiều tựa game. Điểm nổi bật của bản cập nhật này là việc bổ sung hỗ trợ cho tựa game mới No More Room in Hell 2, một trò chơi FPS kinh dị co-op trực tuyến hiện trong giai đoạn truy cập sớm.

Ngoài việc hỗ trợ trò chơi mới, driver này còn nâng cao hiệu suất chơi game cho nhiều tựa game khác như Core Keeper, Metaphor: ReFantazio, Marvel's Spider-Man Remastered và Assassin's Creed Mirage. Trên các GPU Arc rời dòng A, bao gồm cả dòng Alchemist A dành cho máy tính để bàn và di động, hiệu suất trong Core Keeper có thể tăng lên đến 11% ở độ phân giải 1.080p và 13% ở 1.440p khi đặt ở chế độ cài đặt Super High, so với phiên bản trình điều khiển trước đó.

Intel Arc là dòng GPU rời của Intel, ra mắt nhằm cạnh tranh với các đối thủ từ NVIDIA và AMD ẢNH: INTEL

Với dòng GPU tích hợp (iGPU) trong các vi xử lý Intel Core Ultra Series 2 như Arc 140V và Arc 130V, một số tựa game phổ biến cũng được hưởng lợi. Chẳng hạn Assassin's Creed Mirage (DirectX 12) sẽ tăng tới 24% hiệu suất ở độ phân giải 1.080p với thiết lập chất lượng trung bình khi chế độ Adaptive Quality tắt.



Phiên bản driver mới này cũng khắc phục nhiều lỗi kỹ thuật, bao gồm những vấn đề liên quan đến loạt Intel Core Ultra Series 1 và Series 2 tích hợp GPU Arc, như hiện tượng biến dạng hình ảnh trong bài kiểm tra Chaos Enscape Benchmark 4.1 hay hiệu suất thấp hơn mong đợi trong 3DMark Wildlife Extreme.

Mặc dù mang lại nhiều cải tiến, phiên bản mới vẫn còn tồn tại một số lỗi. Đối với các sản phẩm đồ họa dòng A-Series Arc, tựa game Doom Eternal (Vulkan) có thể xuất hiện hiện tượng nhấp nháy không liên tục trong menu hoặc trong quá trình chơi. Phần mềm xử lý đồ họa như Blender có thể gặp lỗi trong quá trình render một số khung cảnh thử nghiệm. Ngoài ra, các ứng dụng dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) như DirectML vẫn có thể gặp độ trễ cao khi xử lý token đầu tiên.

Mặc dù trình điều khiển mới của Intel mang lại nhiều cải thiện hiệu suất, vẫn còn một số lỗi kỹ thuật cần khắc phục. Điều này cho thấy Intel vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dòng sản phẩm Arc, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ mạnh như NVIDIA và AMD. Tuy nhiên, sự cải thiện đều đặn qua các bản cập nhật phần mềm là một dấu hiệu tích cực cho người dùng, dù trải nghiệm tổng thể vẫn phụ thuộc nhiều vào việc tiếp tục tối ưu hóa driver trong tương lai.