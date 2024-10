Intel ra mắt chip Core Ultra 200S cho máy tính để bàn

Thế hệ chip mới của Intel mang đến những cải tiến khiêm tốn về hiệu suất nhưng có cung cấp những tiến bộ lớn hơn nhiều về hiệu quả điện năng. Năm chip mới trong dòng sản phẩm này bao gồm các phiên bản cơ bản 245K và 245KF (Core Ultra 5), 265K và 265KF mạnh hơn (Core Ultra 7) và 285K hàng đầu (Core Ultra 9). Intel đã thiết kế dòng Core Ultra 200S để tăng tốc đồ họa, tính toán và khối lượng nhiệm vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với mức công suất thiết kế nhiệt (TDP) 125W và mức tiêu thụ điện năng là 159 - 250W (thay đổi tùy theo chip).



Intel Core Ultra 200S Series yêu cầu bo mạch chủ sử dụng socket mới ẢNH: INTEL

Intel cho biết, so với Core thế hệ thứ 14, mức tiêu thụ điện năng của chip Core thế hệ thứ 15 thấp hơn 30%, hiệu suất đồ họa gấp 2 lần và hiệu suất đa luồng nhanh hơn 10%. Các chip mới hỗ trợ Wi-Fi 6E và Thunderbolt 4, với kích thước đóng gói giảm 33%. Chúng được ghép nối với bộ nhớ DDR5-6400 với tối đa 2 kênh có dung lượng tối đa là 192 GB trong cấu hình 4 x 48 GB. Intel đã thay đổi socket sử dụng, vì vậy người dùng sẽ cần phải mua bo mạch chủ mới như Z890 sắp ra mắt nếu muốn sử dụng với bộ xử lý mới.

Đây cũng là bộ xử lý máy tính để bàn đầu tiên của Intel tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) được thiết kế để tăng tốc các tác vụ AI và học máy. NPU giống nhau trên các chip, với khả năng thực hiện 13.000 tỉ phép tính mỗi giây (TOPS).

Các thành viên CPU Intel mới ra mắt

Ultra 5 245K và 245KF là CPU 14 lõi với 6 lõi hiệu năng cao và 8 lõi tiết kiệm năng lượng, với mức tiêu thụ tối đa là 159W và chạy ở xung nhịp tối đa 5,2 GHz ở chế độ Turbo. Cả hai bộ xử lý đều trang bị 24 MB bộ nhớ đệm thông minh, 26 MB bộ nhớ đệm L2 và tích hợp GPU 4 lõi giới hạn ở mức 1,9 GHz.

Các thông số dòng Core Ultra 200S ẢNH: INTEL

Bảng thông số kỹ thuật của Core Ultra 7 265K và 265KF cho thấy đây là CPU 20 lõi, bao gồm 8 lõi hiệu năng cao và 12 lõi tiết kiệm năng lượng. Cả hai chip đều có mức tiêu thụ điện năng tối đa là 250W, 30 MB bộ nhớ đệm thông minh và 36 MB bộ nhớ đệm L2. Chúng có thể tăng tốc độ CPU lên đến 5,5 GHz nhờ công nghệ Thermal Velocity Boost của Intel, vốn chỉ dành riêng cho dòng Core i9. Các bộ xử lý này cũng tích hợp GPU Intel Xe-LP có tốc độ xung nhịp 2,0 GHz.

Cuối cùng, Core Ultra 9 285K là bộ xử lý 24 lõi với 8 lõi hiệu năng cao Lion Cove và 16 lõi tiết kiệm điện năng Skymont, 36 MB bộ nhớ đệm thông minh và 40 MB bộ nhớ đệm L2. Tính năng Thermal Velocity Boost có thể tăng tần số xung nhịp CPU lên đến 5,7 GHz, trong khi GPU tích hợp có xung nhịp ở mức 2,0 GHz.

Đáng chú ý, một slide từ bài thuyết trình của Intel cho biết 285K thực sự sẽ chậm hơn khi chơi game so với Core i9-14900K. Trong thử nghiệm của Intel, 285K có khả năng đạt 261 khung hình/giây trung bình so với 264 khung hình/giây của 14900K. Mặt khác, 285K mới tiêu thụ ít điện năng hơn 14900K (447W so với 527W).



Thông tin giá bán CPU Core Ultra 200S Series ẢNH: INTEL

Dòng sản phẩm Intel Core Ultra 200S Series mới nhất dự kiến sẽ có mặt vào cuối tháng 10 và bắt đầu xuất hiện trên các hệ thống PC lắp sẵn vào cuối năm nay. Core Ultra 9 285K có giá 589 USD, Core Ultra 7 265K có giá 394 USD và Core Ultra 5 245K có giá 309 USD.