Intel sắp giới thiệu 'quái vật' CPU di động

Theo Digitaltrends, nếu các con số điểm chuẩn dành cho CPU máy tính xách tay sắp ra mắt của Intel chính xác, nó có thể dễ dàng truất ngôi ngay cả một số CPU tốt nhất cho máy tính để bàn. Ngay cả những con chip chưa ra mắt cũng có thể bị bỏ qua, chẳng hạn như Apple M2 Max.

Bộ xử lý Intel Core i9-13900HX thuộc dòng Raptor Lake-HX cho máy tính xách tay, với mục tiêu cụ thể là các máy tính xách tay chơi game tốt nhất. Ngay cả khi Core i9-13900HX không phải là mạnh mẽ nhất, vốn thuộc về Core i9-13980HX chưa ra mắt, nhưng đó vẫn là một “quái vật” CPU di động dựa vào những điểm chuẩn rò rỉ mới nhất.

Các thông số kỹ thuật cũng cho thấy đây là một CPU cao cấp, với 24 lõi và 32 luồng làm việc, cùng tốc độ xung nhịp cơ bản 3,9 GHz và tăng tốc lên tới 5,4 GHz. CPU này có mức điện áp 55W ở chế độ PL1 và lên đến 100W ở chế độ PL2. Wccftech cũng báo cáo rằng CPU này sẽ được tích hợp card đồ họa với 32 lõi thực thi (EU). Dẫu vậy, với máy tính xách tay chơi game cao cấp, sẽ rất ít nhà sản xuất tận dụng sức mạnh GPU tích hợp.

Nói về CPU mới, bài kiểm tra Geekbench 5 cho thấy nó ghi được số điểm 2.039 (đơn lõi) và 20.943 (đa lõi), dễ dàng vượt qua các CPU trên máy tính xách tay khác. Trên thực tế, CPU này cũng có thể đánh bại các chip máy tính để bàn thế hệ hiện tại, chưa kể đến Apple M2 Max sắp ra mắt.





Dựa trên những kết quả này, CPU Intel Core i9-13900HX sẽ là bộ xử lý máy tính xách tay nhanh nhất khi được phát hành. Trong bài kiểm tra đơn lõi, nó nhỉnh hơn một chút so với Intel Core i9-12900HX thế hệ trước, nhưng điểm đa lõi vượt khá xa khi Core i9-12900HX đạt chưa đến 16.000 điểm trong cùng phép đo.

Khi so sánh với các CPU máy tính để bàn, hoạt động đa lõi của Core i9-13900HX tốt hơn Core i7-13700K, Core i9-12900KS và Core i9-12900K. Nó cũng chỉ chậm hơn 14% so với Ryzen 9 7950X, mặc dù thực tế là CPU AMD chạy ở mức điện áp 230W thay vì 55W đến 100W. Trong bài so sánh với kết quả điểm chuẩn bị rò rỉ của Apple M2 Max, Wccftech cho biết CPU của Intel nhanh hơn đến 44%.