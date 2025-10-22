Internet Archive công bố lưu trữ vượt 1.000 tỉ trang web

Internet Archive - tổ chức phi lợi nhuận tiên phong trong bảo tồn tri thức số, được biết đến với chức năng lưu trữ nội dung web và cung cấp quyền truy cập miễn phí vào nhiều tài liệu số hóa - đã trưng một băng rôn trên trang chủ kỷ niệm 1.000 tỉ website được lưu trữ.

Đây là kết quả của hơn hai thập kỷ xây dựng một kho lưu trữ công khai, dễ tiếp cận, giúp bất cứ ai đều có thể tra cứu nội dung của một trang web họ quan tâm trong quá khứ. Với 1.000 tỉ trang được bảo tồn, lịch sử internet được gìn giữ, đồng thời mang lại nguồn tư liệu vô giá cho giới nghiên cứu, báo chí, sử học và người dùng toàn cầu. Wayback Machine ngày càng trở thành công cụ thiết yếu trong kiểm chứng thông tin, truy vết nguồn gốc nội dung và bảo vệ tính minh bạch trên không gian số.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra vào ngày 21.10 tại tòa thị chính San Francisco (Mỹ). Hội đồng giám sát San Francisco đã tuyên bố công nhận ngày 22.10 là Ngày Internet Archive, ghi nhận đóng góp to lớn của tổ chức trong việc bảo tồn di sản số và thúc đẩy quyền tiếp cận mở tới tri thức trên toàn cầu.

Sau gần 30 năm, Internet Archive đã lưu trữ được hơn 1.000 tỉ trang web Ảnh: Internet Archive

Internet Archive cũng tổ chức chương trình "Doors Open 2025" tại Kho lưu trữ vật lý ở Richmond (California, Mỹ) mở cửa cho công chúng tham quan. Khách mời được dẫn lối qua các phòng thí nghiệm, quan sát trực tiếp quy trình số hóa sách, phim, nhạc và vi phim, từ khâu tiếp nhận quyên tặng cho đến khi tài liệu được đưa vào lưu trữ công cộng dài hạn. Trải nghiệm này cung cấp cái nhìn cận cảnh về hạ tầng kỹ thuật, năng lực nhân sự và chuẩn mực bảo tồn đang nâng đỡ kho tri thức số khổng lồ.

Tâm điểm lễ kỷ niệm diễn ra vào hôm 22.10, tại trụ sở Internet Archive ở San Francisco. Video chúc mừng từ những tên tuổi tiên phong như Vint Cerf và Tim Berners-Lee đã nhấn mạnh sức ảnh hưởng rộng khắp của kho lưu trữ web. Toàn bộ chương trình được phát trực tuyến để mọi người trên thế giới có thể theo dõi.

Trước đó, Internet Archive đã trao Giải thưởng Anh hùng Internet Archive 2025 cho Tim Berners-Lee, vinh danh người phát minh World Wide Web và cam kết lâu dài của ông với một mạng internet mở dễ tiếp cận.

Hiện tại Wayback Machine mỗi ngày lưu trữ trung bình 498 triệu trang web, phục vụ khoảng 800.000 lượt truy cập/ngày, hơn 1.250 thư viện và tổ chức đối tác sử dụng Archive-It để xây dựng bộ sưu tập tuyển chọn. Các số liệu phản ánh sự phụ thuộc toàn cầu vào dịch vụ của Internet Archive và vai trò không thể thay thế của tổ chức trong bảo đảm tính minh bạch, khả năng kiểm chứng và tính bền vững của thông tin trực tuyến.

Thành lập năm 1996, Internet Archive đặt sứ mệnh cung cấp quyền truy cập phổ quát tới mọi tri thức. Ngoài lưu trữ web, tổ chức còn cung cấp miễn phí hàng triệu đầu sách, bản ghi âm, phim và phần mềm, tiếp tục sứ mệnh làm 'người gác cổng cho di sản số của nhân loại.