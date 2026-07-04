Interpol truy nã nữ nghi phạm Ukraine đánh bom ở Monaco

Nhà tài phiệt Vadym Yermolaiev, sinh trưởng tại Ukraine, cùng vợ và con trai bị thương nặng trong vụ tấn công vào tối 29.6. Theo các nguồn tin cho biết đầu tuần này. Vợ của ông vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà Anastasiia Berezovska (39 tuổi) được xác định là nghi phạm chính trong Thông báo Đỏ của Interpol, trong đó cho biết bà là người Ukraine, nói tiếng Đức và đang bị Monaco truy nã về tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ ở nơi công cộng với mục đích hình sự và âm mưu hình sự.

Theo Phó Công tố Monaco Morgan Raymond, kẻ tấn công đặt một bưu kiện trước một tòa nhà ở Monaco và kích nổ quả bom bằng điều khiển từ xa khi ba nạn nhân đến đó.

"Khi nhìn thấy họ, nghi phạm đứng dậy, cách các nạn nhân vài mét phía trước, và đặt một thiết bị nổ, được lấy từ túi tote của mình, trên bậc thềm lối vào tòa nhà dân cư nơi các nạn nhân đang tiến tới. Cá nhân đó sau đó quay lại để xác nhận sự có mặt của ba nạn nhân trên bậc thềm và kích nổ quả bom với sự hỗ trợ của một bộ điều khiển từ xa", ông Raymond cho hay.

Lệnh truy nã của Interpol đối với nghi phạm Anastasiia Berezovska ẢNH: REUTERS

Nghi phạm sau đó đi bộ sang Pháp và bỏ trốn bằng một chiếc xe thuê ở Đức, lái xe trở lại Đức qua một số quốc gia châu Âu, bao gồm cả Ý.

Các quan chức đầu tuần này cho biết nghi phạm, ban đầu được mô tả lúc đó là nam giới, đã bị camera an ninh ghi lại hình ảnh đội mũ lưỡi trai tối màu và mặc áo khoác tối.

Nghi phạm đã do thám khu vực trong những ngày trước vụ tấn công, hầu hết các ngày đều mặc trang phục tương tự như ngày xảy ra vụ án, nhưng có một ngày để lộ mái tóc dài sẫm màu của mình. Ông Raymond cho biết đây chính là điều giúp các nhà điều tra biết nghi phạm "là một phụ nữ đã cải trang thành đàn ông".

Ông Raymond nói sự tinh vi của vụ tấn công khiến các nhà điều tra nhận định rất có thể nghi phạm đã không hành động đơn độc, đồng thời cho biết thêm rằng họ cũng đang tìm kiếm những kẻ đồng phạm hoặc bất kỳ ai có thể đã thuê thực hiện vụ án.

Ông cho biết hai người đã bị bắt ở Monaco đầu tuần này nhưng sau đó đã được thả.

Nghi phạm sau đó được phát hiện ở Frankfurt, theo một nguồn tin tư pháp tại Monaco.

Cảnh sát hình sự Đức ra tuyên bố cho biết đã khám xét căn hộ thuê và xe ô tô của một phụ nữ Ukraine 39 tuổi, không nêu tên trong khuôn khổ cuộc điều tra và sẽ giao bằng chứng cho nhà chức trách Monaco.