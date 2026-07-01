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Monaco nghi ngờ ai tiến hành vụ đánh bom nhà tài phiệt Ukraine?
Video Thế giới

Monaco nghi ngờ ai tiến hành vụ đánh bom nhà tài phiệt Ukraine?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) được cho là nghi phạm chính trong vụ tấn công làm bị thương nhà tài phiệt Vadym Yermolaiev và gia đình ông ở Monaco.

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