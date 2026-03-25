iOS 26.4 ra mắt, cải tiến mạnh mẽ Apple Music

Người dùng iPhone tương thích có thể tải xuống bản cập nhật iOS 26.4 bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm. Bản cập nhật này có dung lượng khoảng 13,1 GB trên iPhone 16 Pro Max và đi kèm với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Một trong những điểm nổi bật của iOS 26.4 là sự cải tiến mạnh mẽ cho Apple Music. Phiên bản beta của tính năng Playlist Playground cho phép người dùng tạo danh sách phát hoàn chỉnh chỉ từ một đoạn văn bản mô tả, Apple Music sẽ tự động hoàn thiện danh sách với tiêu đề, mô tả và các bài hát phù hợp.

Ngoài ra, ứng dụng Apple Music cũng giới thiệu tính năng Concerts giúp người dùng tìm kiếm các buổi biểu diễn gần đây của các nghệ sĩ trong thư viện của họ, đồng thời gợi ý những nghệ sĩ mới dựa trên sở thích âm nhạc cá nhân. Tính năng Offline Music Recognition cho phép nhận diện bài hát ngay cả khi không có kết nối mạng, tự động hiển thị kết quả khi người dùng kết nối lại.

Bản cập nhật này còn mang đến một tiện ích Ambient Music giúp truy cập nhanh vào các danh sách phát theo tâm trạng như ngủ, thư giãn, làm việc hiệu quả và chăm sóc sức khỏe ngay từ màn hình chính.

iOS 26.4 còn mang đến nhiều điều thú vị khác

Ngoài các cải tiến cho Apple Music, iOS 26.4 còn bổ sung 8 biểu tượng cảm xúc mới, bao gồm cá voi sát thủ, kèn trombone, vũ công ba lê và một khuôn mặt méo mó thú vị. Ứng dụng Freeform được nâng cấp với các công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh mới, cùng thư viện nội dung cao cấp từ Creator Studio của Apple.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể đánh dấu các tác vụ là khẩn cấp trực tiếp từ Quick Toolbar hoặc bằng cách nhấn giữ lâu trong ứng dụng Reminders. Đặc biệt, độ chính xác của bàn phím khi gõ nhanh đã được cải thiện, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Một thay đổi đáng chú ý khác là các thành viên người lớn trong nhóm Family Sharing giờ đây có thể sử dụng phương thức thanh toán riêng khi mua hàng mà không cần thông qua người tổ chức. Bản cập nhật cũng cải thiện khả năng truy cập với cài đặt Reduce Bright Effects giúp giảm hiện tượng nhấp nháy khi chạm vào các nút, cùng với các cài đặt tinh tế hơn cho nội dung đa phương tiện.