iPhone 14 bắt đầu hút khách trở lại

Theo PhoneArena, nghiên cứu cho thấy giá bán lẻ trung bình của iPhone đã giảm từ 988 USD vào quý 1 xuống còn 948 USD trong quý 2. CIRP cho rằng, có hai yếu tố quyết định đến mức bán lẻ này. Điều này dường như bắt nguồn từ những thứ như nền kinh tế và sở thích chung của người mua iPhone 14 khiến người tiêu dùng tránh các mẫu iPhone 14 Pro đắt tiền hơn.



Người tiêu dùng quan tâm mua iPhone tiêu chuẩn hơn bản Pro trong quý 2/2023 REUTERS

Trong quý 2, các mẫu iPhone 14 Pro bán được nhiều hơn các mẫu không phải Pro, nhưng khoảng cách giữa chúng đã thu hẹp lại. Ví dụ, trong quý 2/2023, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max chiếm 43% doanh số iPhone, trong khi iPhone 14 và 14 Plus chiếm 36%. Trong quý 2/2022, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max chiếm 46% doanh số, trong khi iPhone 13 và 13 mini chiếm 30%.

Nhìn vào model bán chạy nhất trong quý 2/2023 cho thấy, người mua iPhone có thể đang xem xét giá hơn các tính năng. Trong quý 2/2022, iPhone 13 Pro Max là iPhone bán chạy nhất, chiếm 29% tổng doanh số iPhone tại Mỹ. iPhone bán chạy nhất trong quý 2/2023 là iPhone 14 khi chiếm 24% doanh số.

Với sự khác biệt lớn về giá khởi điểm của iPhone 14 (799 USD) so với iPhone 14 Pro Max (1.099 USD), ngay cả một thay đổi nhỏ về tỷ lệ phần trăm cũng có thể thay đổi giá bán trung bình.

Ngoài ra, doanh số iPhone 14 Plus cũng tác động đến mức giá trung bình. Mặc dù đây không phải là iPhone bán chạy nhất trong quý 2 khi chỉ đạt 12% doanh số tại Mỹ, nhưng nó đã tăng gấp 3 lần so với 4% thị phần mà iPhone 13 mini đạt được vào cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khả năng người dùng chọn iPhone 14 Plus bắt nguồn từ mong muốn sở hữu iPhone màn hình lớn hơn và thời lượng pin ấn tượng.

Với xu hướng như trên, sự xuất hiện của các mẫu iPhone 15 và 15 Plus là đáng chú ý. Chúng được cho là đi kèm một số cải tiến ấn tượng như camera chính 48 MP với cảm biến CMOS xếp chồng, Dynamic Island và chip A16 Bionic 4nm mạnh mẽ như dòng iPhone 14 Pro sẽ khiến chúng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, với một số tính năng tăng cường trên các mẫu Pro cũng như giá bán dự kiến tăng 100 - 200 USD, sẽ thú vị để xem xét mức giá trung bình của iPhone trong thời gian tới sẽ ra sao.