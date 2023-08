iPhone 15 chưa ra mắt, có phải Thế Giới Di Động ngầm tuyên chiến giá?

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TGDĐ, vừa đăng một đoạn nội dung trên trang cá nhân ngụ ý về một cuộc đua về giá trong bối cảnh Apple có thể tung ra iPhone mới vào tháng 9 tới. Cụ thể, ông Hiểu Em viết: "Một mùa mới lại đến, vẫn kiên định với giá tốt quá!". Kèm với đó là hình ảnh CEO TGDĐ đang ở TopZone - chuỗi chuyên bán sản phẩm Apple.

Hình ảnh ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TGDĐ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân

Bài đăng của ông Hiểu Em diễn ra trong bối cảnh các tin đồn về iPhone 15 vẫn đang nóng, có thể được tung ra vào tháng 9 như thường lệ. Đối với các nhà bán lẻ công nghệ, tháng 9 và tháng 10 hằng năm cực kỳ sôi nổi vì chuẩn bị cho đợt mở bán iPhone, một "mùa" bội thu doanh số.

TGDĐ từng khuấy đảo thị trường bán lẻ khi tuyên bố chiến dịch giá rẻ từ đầu tháng 4 và chiến dịch này vẫn được kéo dài cho đến nay. Hiện tại, trên website thegioididong.com vẫn chạy các chương trình "Giá rẻ quá" nhằm kích thích mua hàng trong bối cảnh người dùng cân nhắc kỹ càng giá bán sản phẩm trước khi xuống tiền. Các mặt hàng được giảm giá trải rộng từ laptop, điện thoại, đồng hồ, phụ kiện… với mức giảm đến 50 - 70%.



Từ một ông lớn chuyên bán theo giá niêm yết, TGDĐ đã gia nhập cuộc chiến về giá nhằm thu dần khoảng chênh lệch về giá so với thị trường, đưa sản phẩm dễ tiếp cận tới số đông người dùng hơn, trong bối cảnh kinh tế chưa thể phục hồi trong ngắn hạn. Đối với các mặt hàng không thiết yếu, nhiều người đang tính toán từng đồng bỏ ra và so sánh giá khá kỹ càng trước khi mua. Do đó, các chương trình giảm giá thường có hiệu quả kích cầu trong giai đoạn hiện tại.

Dòng trạng thái của ông Hiểu Em trên mạng xã hội không nhắc đến sản phẩm cụ thể nào nhưng có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giá có thể chưa dừng lại kể cả khi dòng iPhone mới sắp ra mắt. Mặt khác, khách hàng mua iPhone dịp này có lẽ sẽ mong ngóng nhiều hơn đến từng chính sách của nhà bán lẻ trước khi quyết định chốt đơn.

Nếu không có gì thay đổi, thế hệ iPhone tiếp theo sẽ ra mắt vào nửa đầu tháng sau. Theo những thông tin rò rỉ, sản phẩm mới năm nay sẽ có một số thay đổi ở cổng sạc và camera, trong khi thiết kế có thể được giữ nguyên. Năm ngoái, iPhone 14 Pro trở thành hiện tượng với diện mạo mới từ cụm Dynamic Island.

TopZone hiện là hệ thống bán lẻ Apple chính hãng tại Việt Nam

Các nhà bán lẻ hiểu rằng không có cú hích nào quan trọng bằng việc đánh trực tiếp vào giá bán trong thời điểm hiện tại. Việc một nhà bán lẻ có giá tốt hơn vài trăm ngàn đồng cũng có thể khiến khách hàng chọn mua tại đó.

Ở thời điểm năm ngoái, chuỗi này nhận được 80.000 đơn đặt hàng iPhone 14 series, trong đó có khoảng 40.000 khách đặt cọc, mang lại doanh thu khổng lồ nếu tính trung bình mỗi chiếc iPhone 14 có giá 30 triệu đồng.

Hiện tại, thị trường đi xuống khiến doanh thu TGDĐ nửa đầu năm 2023 không như kỳ vọng, do đó, mùa bán hàng cuối năm chính là dịp để nhà bán lẻ này lấy lại đà tăng trưởng. Với câu nói úp mở của ông Hiểu Em, rõ ràng chuỗi này sẽ không khoan nhượng trong cuộc chiến giá trong thời điểm vàng sắp tới. Điều này được khẳng định ở ngay thời điểm hiện tại, khi trên website của chuỗi này, các dòng iPhone 14 đang được giảm giá 2 - 3 triệu đồng, cạnh tranh mạnh với các chuỗi khác, kèm với một câu cam kết "giá tốt quá - hoàn tiền nếu đâu rẻ hơn!".

Mặc dù còn chưa chắc chắn về dòng trạng thái của CEO TGDĐ trên mạng xã hội ám chỉ điều gì, nhưng thông điệp "kiên định với giá tốt quá" có lẽ thể hiện rõ sự quyết tâm và nhất quán của TGDĐ trong chính sách về giá trong thời gian tới.