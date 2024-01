iPhone 15 series lỗi treo máy khi sửa ảnh

Tình trạng treo (đơ) máy iPhone 15 series diễn ra không thường xuyên nhưng đủ gây khó chịu cho người dùng. Theo miêu tả của một khách hàng tại Việt Nam, anh mua chiếc iPhone 15 Pro Max mới chính hãng từ khi mở bán, sau thời gian sử dụng thì thấy thiết bị gặp tình trạng treo màn hình không thể thao tác nếu sửa ảnh bằng trình chỉnh sửa mặc định trên máy.

"Sự cố xuất hiện khi chọn bộ lọc màu, đặc biệt là với các ảnh được chụp bằng chế độ chân dung, thi thoảng ảnh động (chế độ Live) cũng bị. Nhưng nếu chỉnh bằng phần mềm của bên thứ ba thì không sao", anh Thanh Phong (TP.HCM) - chủ nhân một chiếc iPhone 15 Pro Max nói. Người này cũng cho biết đã cập nhật phần mềm lên bản cao nhất, thử thao tác khởi động lại máy cũng không xử lý được vấn đề.

Ảnh chụp chân dung khi thêm bộ lọc màu gợi ý trên iPhone có thể gây treo máy Chụp màn hình 9to5Mac

Thậm chí, do nghĩ máy mình lỗi nên anh đã đề nghị đại lý kiểm tra và đổi máy khác nhưng vẫn gặp tình trạng trên. "Ngay cả máy họ đang dùng trưng bày để khách hàng trải nghiệm ở cửa hàng cũng thế", anh Phong cho biết thêm.

Trên các diễn đàn công nghệ cũng như trang hỗ trợ của Apple hiện có rất ít báo cáo về tình trạng tương tự đối với dòng iPhone 15 series mới ra mắt, do đó người dùng sẽ khó để tìm được câu trả lời cho vấn đề của mình. Tuy nhiên, theo một chuyên gia công nghệ trong nước, hiện tượng này xuất hiện trên iPhone của thế hệ trước, cho thấy đây không phải sự cố phần cứng của riêng iPhone 15 series mà nhiều khả năng là lỗi phần mềm.

"Ít nhất từ khi cập nhật lên iOS 17, chiếc iPhone 14 Pro của tôi đang sử dụng cũng bị tình trạng tương tự", vị này chia sẻ. Theo quan sát của anh, lỗi treo máy xuất hiện khi người dùng chụp ảnh bằng phần mềm mặc định trên máy ở chế độ chụp chân dung, sau đó chỉnh sửa (dù trực tiếp hay mở bằng ứng dụng Photos) và lựa chọn bộ lọc màu Vivid (Rực rỡ).

"Nếu chỉnh màu thủ công bình thường sẽ không có gì xảy ra, nhưng áp bộ lọc màu Vivid ngay lập tức khiến trình chỉnh sửa ảnh bị crash (lỗi treo dẫn đến văng ứng dụng hoặc buộc phải tắt thủ công). Tôi đã thử tìm hiểu trên nhiều trang chia sẻ như Reddit hay trang hỗ trợ của Apple thì nhiều người gặp lỗi tương tự trên các đời máy khác nhau, có thể ở một số phiên bản iOS nhưng tất cả đều chưa có giải pháp cụ thể cho vấn đề này", chuyên gia cho biết thêm.

Hiện tại, số lượng phản ánh không nhiều và có lẽ chưa đủ để Apple ghi nhận đây là vấn đề cần can thiệp. Do vậy, người dùng cần chủ động tránh chỉnh sửa ảnh chụp chân dung và thêm bộ lọc màu từ ứng dụng mặc định trên máy. Thay vào đó, giải pháp an toàn hơn là sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh của bên thứ ba như Adobe Photoshop (phiên bản cài điện thoại, có trả phí), Snapseed (miễn phí)... để không gặp rủi ro mất thao tác chỉnh sửa chưa kịp lưu.

Trong trường hợp máy bị treo không thể ghi nhận thao tác chạm cảm ứng trên màn hình, người dùng nên thoát nóng chương trình bằng cách nhấn giữ và đẩy nhẹ ngón tay ở giao diện từ cạnh dưới màn hình, đưa máy sang giao diện chạy đa nhiệm để tắt cửa sổ chỉnh sửa ảnh đang lỗi. Cần lưu ý cách làm này không giải quyết được lỗi của ứng dụng chỉnh sửa ảnh mà chỉ giúp thoát khỏi màn hình đang treo, đồng thời sẽ mất những thay đổi chưa kịp lưu.