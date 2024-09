iPhone 16 series đến tay người dùng thế giới

Trong ngày 20.9, có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ bắt đầu mở bán loạt iPhone 16. Úc, New Zealand là hai thị trường đầu tiên trên thế giới bán sản phẩm mới từ Apple do khác biệt về múi giờ. Ngoài bộ 4 máy smartphone, các sản phẩm khác từng được giới thiệu tại sự kiện "It's Glow Time" cũng đến tay người dùng quốc tế gồm đồng hồ thông minh Apple Watch Series 10, Watch Ultra 2 (bản cập nhật màu mới), AirPods 4...

Sau 2 thị trường trên sẽ bắt đầu tới các quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia... trước khi tiếp tục đến Trung Đông rồi châu Âu và cuối cùng là châu Mỹ.

Hàng người xếp lượt trước cửa Apple Store tại trung tâm thương mại Center World (Thái Lan) Ảnh: Tuấn Anh

Một tài khoản người dùng tại Úc chia sẻ trên MacRumors sau khi nhận iPhone 16 Pro Max bản màu Titan Sa mạc - màu mới của iPhone năm nay với nhận xét khi nhìn thực tế, phiên bản này trông giống màu đồng và ở góc nhìn khác tựa như màu vàng hồng, tương tự màu của iPhone 6 Plus từng có nhưng tối hơn.

"Tôi đến Apple Broadway từ 8 giờ 30 sáng và mua trong vòng khoảng 15 phút là xong. Ở đây không có nhiều người xếp hàng vì không phải Apple Store, nên bớt hỗn loạn và đông đúc như cửa hàng trên phố George", chủ tài khoản Boardiesboi chia sẻ.

Việt Nam không nằm trong nhóm 40 thị trường mở bán đợt đầu, do vậy từ ngày 19.9, một số người Việt đã tới Singapore, Thái Lan để chờ mua máy sớm. Từ Singapore, Huy Thành - reviewer công nghệ cho biết đầu giờ sáng trước khi mở cửa, cửa hàng chính hãng là Apple Store trên đường Orchard và một địa chỉ khác tại vịnh Marina bắt đầu đông người xếp hàng chờ sẵn theo hướng dẫn của nhân viên tại đây.

"Mọi người xếp hàng khá đông, nhưng năm nay không nhiều người Việt ở đây", Huy Thành chia sẻ. Khuya ngày 19.9, Apple Store đường Orchard quây khu vực trước cửa hàng bằng rào chắn, không để người mua xếp hàng chờ qua đêm nhưng xung quanh vẫn rải rác một số người mang sẵn dụng cụ để đợi tới sáng.

iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc trên tay người mua sớm tại Singapore Ảnh: Huy Thành

Anh Phan Tuấn Anh - CEO Tech Fancy có mặt tại Thái Lan từ ngày 19.9 cho hay trái với tình hình vắng vẻ ở Singapore, Apple Store tại Center World (Bangkok, Thái Lan) mọi người xếp hàng rất đông từ sáng. "Người mới đến xếp hàng vẫn được nhân viên hướng dẫn đặt mua từ website trong lúc đứng chờ để khi vào cửa hàng chỉ việc thanh toán. Tuy nhiên đầu giờ sáng toàn bộ iPhone 16 Pro Max đã hết hàng, iPhone 16 Pro cũng không còn màu Titan S a mạc mà chỉ mua được những màu khác nếu không đặt trước ngày hôm qua", Tuấn Anh cập nhật.

Năm nay, Malaysia khai trương Apple Store nên cũng mở bán iPhone 16 trong ngày 20.9, tuy nhiên thị trường này không thuận tiện để di chuyển như Singapore hay Thái Lan nên vắng bóng người Việt. Dù vậy, lượng khách hàng nội địa đổ về đây cũng khá đông và phải xếp hàng từ tối hôm trước.

Trong ngày 20.9, dự kiến sẽ có một lượng máy iPhone 16 series được đưa từ các thị trường lân cận về Việt Nam thông qua đường xách tay. Giá máy đưa ra cho người muốn sở hữu sản phẩm ngay trong ngày không hề rẻ, chênh tới cả chục triệu đồng so với niêm yết, càng cao hơn đối với những màu mới.

Tại Việt Nam, Apple Store trực tuyến cùng các đơn vị kinh doanh trong nước bắt đầu mở đặt hàng từ ngày 20.9 và giao hàng đợt đầu ngày 27.9, tuy nhiên số lượng máy dự kiến không đáp ứng đủ nhu cầu và nhiều người đã nhận lịch hẹn giao thiết bị vào đầu tháng 10.