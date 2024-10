iPhone 17 Air sẽ chẳng có gì thú vị ngoài độ mỏng?

iPhone 17 Air sẽ đánh dấu sự thay đổi đầu tiên trong dòng sản phẩm chủ lực của Apple kể từ khi iPhone 14 Plus ra mắt vào năm 2022 để thay thế cho iPhone 13 mini. Tuy nhiên, mặc dù sở hữu màn hình lớn và pin mạnh mẽ, dòng iPhone Plus không đạt được doanh số ấn tượng hơn so với các mẫu iPhone mini trước đó. Điều này khiến người dùng đặt ra dấu hỏi rằng liệu thiết kế thanh mảnh của iPhone 17 Air có thể trở thành một cú hích doanh số cho Apple hay không?



iPhone 17 Air chỉ là một iPhone SE 4 'hạng sang'?

Mặc dù có nhiều báo cáo trái chiều về thiết kế và bộ tính năng của iPhone 17 Air, các rò rỉ đều cho rằng sản phẩm này sẽ có giá cao hơn so với tất cả các mẫu hiện tại.

Các thông số cho thấy sự thất vọng đối với các tính năng trên iPhone 17 Air ẢNH: 9TO5MAC

Nhà phân tích Ming-chi Kuo nổi tiếng cho biết iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip A19 và màn hình với công nghệ Dynamic Island, cùng camera ống kính đơn ở mặt sau. Đặc biệt, đây sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên của Apple sử dụng modem 5G tùy chỉnh.

Trong khi đó, nhà phân tích Jeff Pu từ Haitong International cho biết trong báo cáo mới đây rằng iPhone 17 Air sẽ có màn hình 6,6 inch nhỏ hơn một chút so với iPhone 16 Plus nhưng lớn hơn iPhone 16 Pro. Sản phẩm cũng đi kèm chip A19 được sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC và có thể giống với chip có trong dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

Về thiết kế, iPhone 17 Air sẽ có khung nhôm và camera đơn 48 MP ở mặt sau. Ngoại trừ thiết kế siêu mỏng, điều này khiến thiết kế của sản phẩm này không hấp dẫn bằng các mẫu cao cấp hơn, nơi Apple sử dụng các vật liệu titan.

Câu hỏi đặt ra là liệu Apple sẽ biện minh cho việc tăng giá như thế nào trong bối cảnh thiết kế không quá ấn tượng đối với sản phẩm? Điều này càng có cơ sở khi những chi tiết này cho thấy iPhone 17 Air dường như chỉ là một phiên bản mỏng hơn của iPhone SE 4 mà Apple dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau.