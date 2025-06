iPhone 17 sẽ đáp ứng sự mong đợi của người dùng trong nhiều năm

Theo các nguồn tin, iPhone 17 sẽ có một thiết kế mới cho các mẫu Pro và có thể ra mắt phiên bản siêu mỏng mang tên iPhone 17 Air. Bất chấp những ý kiến trái chiều, Apple dường như đang tiến tới những thay đổi thực sự.

iPhone 17 sẽ có màn hình lớn hơn, tốc độ làm mới 120 Hz ẢNH: PHONEARENA

Đặc biệt, mẫu iPhone 17 cơ bản có thể sẽ là phiên bản duy nhất giữ được thiết kế quen thuộc, tuy nhiên sản phẩm vẫn mang đến một số nâng cấp, đặc biệt là về màn hình. Nhà phân tích uy tín Ross Young đã xác nhận rằng iPhone 17 có thể sẽ có màn hình lớn hơn, tăng từ 6,1 inch lên gần 6,3 inch (cụ thể là 6,27 inch). Nhiều nguồn tin trước đó cũng báo cáo về sự thay đổi này, cho thấy khả năng cao nó sẽ trở thành hiện thực.

Ngoài việc tăng kích thước màn hình, một nâng cấp đáng chú ý khác là khả năng hỗ trợ tốc độ làm mới 120 Hz, điều mà trước đây chỉ có trên các mẫu Pro. Thêm vào đó, iPhone 17 cũng có thể được trang bị tính năng màn hình luôn bật nhằm mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà và tiện lợi hơn.

iPhone 17 cần được nâng cấp để tăng sức cạnh tranh

Nếu những thông tin trên chính xác, iPhone 17 sẽ trở nên hấp dẫn hơn với màn hình lớn hơn, tốc độ làm mới cao và tính năng luôn bật. Năm ngoái, kích thước màn hình của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max đã tăng lên, vì vậy việc iPhone 17 cơ bản cũng có sự nâng cấp là điều hợp lý.

Đặc biệt, iPhone 17 Air được dự đoán sẽ là một trong những sản phẩm thú vị nhất trong dòng sản phẩm này. Nó sẽ thay thế mẫu "Plus" và được cho là một chiếc điện thoại cực kỳ mỏng. Gần đây, hình ảnh rò rỉ cho thấy độ mỏng ấn tượng của iPhone 17 Air so với iPhone 16 Plus.

Dòng iPhone 17 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 để giành vị trí điện thoại hàng đầu. Ngay cả iPhone 17 Air cũng sẽ phải đối mặt với Galaxy S25 Edge, một sản phẩm mới ra mắt với thiết kế mỏng manh và hấp dẫn.