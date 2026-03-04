Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17e giữ nguyên giá bán gây áp lực lớn lên điện thoại Android

Kiến Văn
Kiến Văn
04/03/2026 19:01 GMT+7

Mặc dù không rẻ như iPhone SE 3 ra mắt năm 2022, giá khởi điểm 599 USD cho bản 256 GB khiến iPhone 17e vẫn được xem là một lựa chọn hấp dẫn trong năm 2026.

Điểm nổi bật của iPhone 17e là dung lượng lưu trữ cao gấp đôi so với iPhone 16e năm ngoái đối với cấu hình cơ bản. Đây rõ ràng là một thành công của Apple khi công ty có thể giảm giá thành sản phẩm trong bối cảnh nhiều hãng khác trong ngành lại đang tăng giá.

Với iPhone 17e, Apple đã chọn cách 'gây tổn thương' cho Galaxy S26 - Ảnh 1.

iPhone 17e có một số nâng cấp đáng chú ý, nhưng giá bán vẫn giữ nguyên là điều bất ngờ

ẢNH: APPLE

Cụ thể, iPhone 17e có giá 599 USD cho phiên bản 256 GB và 799 USD cho phiên bản 512 GB. So với các đối thủ như Galaxy S26 (899,99 USD cho phiên bản 256 GB) hay Google Pixel 10 (799 USD cho phiên bản 128 GB), iPhone 17e tỏ ra cạnh tranh hơn về giá cả.

iPhone 17e đang 'chơi trên cơ' Android?

Tuy nhiên, thiết kế của iPhone 17e vẫn giữ nguyên kiểu dáng "tai thỏ" mà nhiều người cho là lỗi thời. Chi tiết này gây thất vọng lớn cho không ít người dùng, đặc biệt khi nhiều báo cáo gần đây kêu gọi Apple chuyển sang thiết kế Dynamic Island hiện đại hơn. Dù vậy, có thể đây là một quyết định có chủ ý của Apple nhằm tập trung vào việc tăng dung lượng lưu trữ cơ bản trên iPhone 17e, từ đó tăng sức cạnh tranh đối với các đối thủ.

Mặc dù iPhone 17e không thể so sánh với Galaxy S26 hay Pixel 10 về mặt hiệu năng, nhưng với mức giá thấp hơn tới 300 USD so với các điện thoại Android hàng đầu, chiếc điện thoại của Apple có thể trở thành "nhà vô địch về giá trị" trong ngành công nghiệp di động năm nay.

Việc Apple công bố iPhone 17e chỉ vài ngày sau khi Samsung ra mắt dòng Galaxy S26 cũng cho thấy sự nhạy bén trong chiến lược tiếp thị của hãng. Dù không khuyến khích người dùng chọn iPhone 17e thay vì các sản phẩm khác, rõ ràng Apple đã tạo ra một sản phẩm có sức hút lớn trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung linh kiện, từ đó hứa hẹn sẽ mang lại doanh số cao trên toàn cầu.

