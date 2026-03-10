iPhone 17e rớt giá trước ngày lên kệ

Áp lực doanh số khiến đại lý giảm giá iPhone 17e

Tối 2.3, Apple chính thức bổ sung iPhone 17e vào hệ sinh thái của mình, định vị đây là thiết bị có mức giá dễ tiếp cận nhất trong toàn bộ dải sản phẩm thế hệ 17. Theo lộ trình, máy sẽ lên kệ tại thị trường Việt Nam vào ngày 11.3 với ba tùy chọn màu sắc: đen, trắng và hồng phai. Mức giá niêm yết ban đầu được hãng đưa ra là 18 triệu đồng cho phiên bản 256 GB và 24,5 triệu đồng cho bộ nhớ lưu trữ 512 GB.

Tuy chưa đến ngày giao máy, một số đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam hiện chủ động điều chỉnh giá bán lẻ nhằm kích cầu doanh số. Cụ thể, phiên bản 256 GB đã được điều chỉnh giảm 500.000 đồng, kéo mức giá thực tế xuống còn 17,5 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 512 GB ghi nhận mức giảm sâu hơn lên tới 1 triệu đồng, chốt ở mức 23,5 triệu đồng.

iPhone 17e có thể ít sức hút ở Việt Nam, tương tự "đàn anh" iPhone 16e Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo

Xét về thiết kế, iPhone 17e gần như tận dụng lại bộ khung của các thế hệ tiền nhiệm. Máy sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch, gia cố bằng kính Ceramic Shield 2 chống xước, nhưng vẫn giữ lại cụm khuyết "tai thỏ" thay vì chuyển sang thiết kế Dynamic Island hiện đại.

Đổi lại, Apple tập trung toàn bộ nguồn lực vào sức mạnh phần cứng bên trong. Thiết bị sở hữu vi xử lý A19 tiên tiến, đi kèm modem mạng C1X do chính Apple thiết kế, mang lại tốc độ truyền tải nhanh gấp đôi so với thế hệ 16e và tiết kiệm 30% năng lượng so với modem trên dòng 16 Pro, theo công bố của hãng. Máy vẫn hỗ trợ sạc nhanh USB-C và tích hợp MagSafe, tuy nhiên điểm yếu là vẫn sử dụng camera đơn 48 MP trong bối cảnh thị trường phổ biến với cụm 3 camera.

iPhone 15 ngược chiều tăng giá

Việc điều chỉnh giá bán của iPhone 17e đã tạo ra một điểm cạnh tranh nội bộ nhà Apple ngay trên thị trường. Ở mức 17,5 triệu đồng, mẫu máy đời mới nhất của "táo khuyết" hiện rẻ hơn cả mẫu iPhone 15 phiên bản 128 GB (được chào bán từ 18 đến 18,3 triệu đồng).

Khác với xu hướng giảm giá thông thường của thiết bị điện tử theo thời gian, iPhone 15 lại liên tục ghi nhận các đợt tăng giá trong vài tháng qua. So với giai đoạn cuối năm 2025, mức giá của thiết bị này đã bị đẩy lên khoảng 1 triệu đồng do chịu tác động của biến động tỷ giá USD, nguồn cung hàng hóa thu hẹp và những thay đổi về chính sách bán hàng từ Apple.

iPhone 15 tiếp tục hút khách nhờ mức giá tốt, tính năng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng hằng ngày Ảnh: Reuters

Bất chấp việc bị khai tử (sau khi Apple ra mắt iPhone 17 vào tháng 9.2025) và khan hiếm dần về các tùy chọn màu sắc, doanh số của iPhone 15 tại Việt Nam không những không giảm mà còn tăng trưởng đều đặn, củng cố vị trí dẫn đầu trong phân khúc dưới 20 triệu đồng. Thậm chí, sức mua của iPhone 15 còn áp đảo mẫu máy "đàn em" là iPhone 16e.

Thực tế này cũng phần nào phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người Việt. Dù các dòng máy mang hậu tố "e" (như 16e, 17e) sở hữu lợi thế về sức mạnh vi xử lý, hỗ trợ nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence và có thời lượng pin tối ưu, sản phẩm vẫn thất bại trong việc thỏa mãn yếu tố cảm quan. Người dùng Việt sẵn sàng bỏ qua thông số kỹ thuật bên trong để ưu tiên lựa chọn iPhone 15 với thiết kế cụm camera kép chuyên nghiệp, bảng màu trẻ trung đa dạng và màn hình sử dụng khu vực hiển thị Dynamic Island mang đậm tính nhận diện của các dòng iPhone hiện đại.

Thành công của iPhone 15, mẫu điện thoại bán chạy nhất toàn cầu năm 2024 (theo Counterpoint Research) là minh chứng cho thấy thiết kế hợp thời và trải nghiệm thị giác vẫn là những yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định rút hầu bao của người tiêu dùng, buộc các chuỗi bán lẻ phải liên tục điều chỉnh giá theo sát quy luật cung cầu thực tế, không chỉ dựa vào việc thiết bị ra mắt đã bao lâu.