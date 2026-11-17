Theo các tin đồn mới nhất được trang Notebookcheck tổng hợp, thay vì phát hành một phiên bản đặc biệt riêng lẻ nhân cột mốc 20 năm, Apple sẽ đưa mẫu kế nhiệm của iPhone 18 Pro 'nhảy cóc' tên gọi thành iPhone 20 Pro. Dòng flagship này được cho là sẽ sở hữu diện mạo lột xác hoàn toàn với phong cách đậm chất tương lai.

Hé lộ thiết kế tương lai của iPhone 20 Pro trước thời điểm ra mắt năm 2027 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOKCHECK

iPhone 20 Pro hứa hẹn hồi sinh thiết kế đặc trưng thời iPhone X

Cụ thể, Apple dự kiến trang bị tấm nền AMOLED gần như không viền và uốn cong cả bốn cạnh cho thế hệ mới. Thiết kế này giúp hãng mở rộng kích thước màn hình lên khoảng 6,4 inch trên iPhone 20 Pro và 7 inch trên iPhone 20 Pro Max mà không làm thay đổi đáng kể kích thước tổng thể của khung máy.

Nguồn tin rò rỉ Fixed Focus Digital tiết lộ Apple sẽ kết hợp các đường nét đặc trưng từ hai dòng máy iPhone X và iPhone Air lên sản phẩm mới. Phần màn hình cong bốn cạnh sẽ nối liền mạch với bộ khung kim loại bo tròn theo phong cách của iPhone X.

Trong khi đó, mặt lưng máy được cho là chuyển sang chất liệu kính tương tự iPhone Air nhưng có các cạnh bo tròn hơn để khớp với độ cong màn hình. Nếu thông tin này chính xác, kiểu mặt lưng kim loại pha một phần kính phục vụ sạc không dây và MagSafe trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể bị loại bỏ ngay trong năm tới.

Dù vậy, những tin đồn sớm về thế hệ iPhone mới vẫn cần được tiếp nhận một cách thận trọng. Kế hoạch thiết kế của Apple hoàn toàn có thể thay đổi trước thời điểm sản phẩm dự kiến trình làng vào tháng 9.2027.