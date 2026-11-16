iPhone Duo 2 sẽ được tích hợp Face ID?

Apple dự kiến sẽ giới thiệu iPhone Duo thế hệ thứ hai vào mùa thu năm sau. Mặc dù thông tin chi tiết về các nâng cấp đáng kể vẫn chưa được công bố, nhưng các cải tiến về chip và camera là điều chắc chắn. Đặc biệt, các kỹ sư của Apple được cho là đang nỗ lực tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID vào thiết bị, mặc dù tính năng này có thể không kịp ra mắt trong lần giới thiệu tới.

Apple đang tích cực tìm cách tích hợp Face ID vào iPhone Duo thế hệ thứ hai ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang tập trung vào hai tính năng chính cho iPhone Duo: Face ID và nút Tác vụ. Trong đó, nút Tác vụ có thể sẽ được thêm vào iPhone Duo 2 bằng cách kết hợp nó với nút điều khiển camera.

Face ID trên iPhone Duo 2 vẫn là canh bạc của Apple

Về phần Face ID, các kỹ sư của Apple đang "tích cực làm việc" để tích hợp công nghệ này vào màn hình ngoài của iPhone Duo. Mặc dù công ty đã phát triển các nguyên mẫu với Face ID, nhưng thời gian hạn chế có thể khiến tính năng này không kịp ra mắt cùng iPhone Duo 2. Nếu không, nhiều khả năng nó sẽ được trang bị trên iPhone Duo 3 vào năm 2028.

Trong tương lai, Apple cũng có kế hoạch cải tiến hệ thống camera cho iPhone Duo, bao gồm cả việc bổ sung camera tele và làm cho thiết bị mỏng, nhẹ hơn. Mặc dù việc giảm trọng lượng là cần thiết, việc làm cho thiết bị mỏng hơn sẽ là một thách thức lớn.

Mặc dù Face ID trên iPhone Duo được kỳ vọng sẽ được đón nhận nồng nhiệt, nhưng một số người dùng cho rằng tính năng này sẽ không thực sự hữu ích nếu chỉ có trên màn hình ngoài. Họ cho rằng Touch ID vẫn là một lựa chọn tốt, nhưng đôi khi gây khó khăn khi sử dụng, đặc biệt là trên màn hình bên trong. Nếu chỉ có thể chọn một màn hình để nhận diện khuôn mặt, nhiều người sẽ ưu tiên màn hình bên trong hơn, vì cách cầm điện thoại có thể ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm sử dụng.