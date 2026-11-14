iPhone Duo gập hơn 440.000 lần mới bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp

Chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple iPhone Duo đã nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia đánh giá nhờ thiết kế cao cấp và màn hình bên trong 7,6 inch, với độ mượt mà gần như không có nếp gấp. Một trong những tính năng nổi bật là hiệu ứng chuyển tiếp linh hoạt giữa màn hình phía trước và màn hình bên trong.

Người dùng có thể yên tâm với độ bền của iPhone Duo ngay cả khi mua điện thoại cũ ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần giao hàng, một số khách hàng đã phản ánh về tình trạng màn hình bên trong bị nứt, với nguyên nhân có thể do lỗi ở bản lề. Apple đã nhanh chóng khẳng định rằng sự cố này chỉ xảy ra ở một số lượng nhỏ điện thoại và đã cung cấp sản phẩm thay thế cho những khách hàng bị ảnh hưởng. Dù vấn đề không lan rộng, nhưng câu hỏi về độ bền của bản lề vẫn còn bỏ ngỏ.

Màn hình iPhone Duo có thể gập 50 lần/ngày trong hơn 16 năm vẫn chưa hỏng

Để kiểm tra độ bền của iPhone Duo, trang công nghệ CNET đã chế tạo một cỗ máy đặc biệt để liên tục mở và đóng điện thoại. Từ ngày 23.10, chiếc iPhone Duo đã trải qua hơn 300.000 chu kỳ gập từ máy thử nghiệm của CNET mà không có dấu hiệu hỏng hóc. Điều đó có nghĩa, nếu mở chiếc điện thoại này khoảng 50 lần mỗi ngày, bản lề có thể hoạt động tốt trong khoảng 16,4 năm. Tuy nhiên, trong thời gian đó, người dùng có thể sẽ phải nâng cấp lên những mẫu điện thoại mới hơn.

Kết quả thử nghiệm của CNET cũng mang lại tín hiệu tích cực cho người dùng muốn mua iPhone Duo cũ. Cụ thể, khi một chiếc iPhone Duo đã qua sử dụng với 73.000 lần gập vẫn có thể giữ được độ bền cao ở bản lề.

Trong khi Apple chưa công bố số lần gập mở mà bản lề của iPhone Duo đã trải qua trong các thử nghiệm nội bộ, các đối thủ như OPPO, Samsung, Motorola và Honor đều đã công bố những con số của riêng mình, với kết quả cũng khá ấn tượng. OPPO cho biết Find N6 đã hoàn thành 1 triệu chu kỳ gập, trong khi Samsung tuyên bố bản lề trên Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 có thể chịu được 200.000 lần gập. Motorola cũng cho biết Razr Ultra (2026) có thể chịu được tới 400.000 lần gập, Honor Magic V5 có thể đạt 500.000 lần.

Mặc dù Apple chưa tiết lộ thông tin cụ thể về độ bền của iPhone Duo, nhưng sự cạnh tranh trong lĩnh vực điện thoại gập đang ngày càng trở nên khốc liệt, hứa hẹn mang đến cho người dùng sự tin tưởng cao.