Vì sao điện thoại Nokia đời cũ có thể chịu va đập tốt?

Nhắc đến những chiếc điện thoại bền bỉ, nhiều người thế hệ 7x hoặc 8x dường như không thể không nhắc đến Nokia 3310, một trong những mẫu điện thoại huyền thoại của Nokia vào đầu những năm 2000. Với thiết kế chắc chắn, Nokia 3310 được ví như một chiếc xe tăng, có khả năng chịu đựng những cú rơi và va chạm mà nhiều smartphone hiện đại ngày nay khó lòng vượt qua.

Nokia 3310 từng được đánh giá cao về khả năng chống va đập ẢNH: Chụp màn hình

Điểm mạnh của Nokia 3310 nằm ở chất liệu cấu tạo. Thay vì tập trung vào thiết kế cao cấp, Nokia đã sử dụng các polyme nhựa dày, giúp điện thoại có độ dẻo và khả năng hấp thụ sốc tốt, nhờ vậy cho phép lớp vỏ ngoài đàn hồi khi rơi mà không bị nứt. Ngược lại, nhiều smartphone hiện nay lại có thiết kế phức tạp với màn hình kính lớn và khung kim loại cứng nhắc. Mặc dù trông rất sang trọng, nhưng những vật liệu này lại thiếu độ đàn hồi, khiến màn hình dễ bị vỡ khi rơi.

Bên cạnh đó, thiết kế của Nokia 3310 còn có một yếu tố quan trọng khác: cấu trúc dạng mô-đun. Khi rơi, điện thoại sẽ tự động tách thành ba phần: thân máy, nắp lưng và pin, giúp phân tán năng lượng va chạm. Người dùng chỉ cần lắp lại các mảnh và tiếp tục sử dụng.

HMD từng hồi sinh Nokia 3310 bằng phiên bản hiện đại hơn (ngoài cùng bên phải), nhưng độ bền vẫn không thể sánh ngang phiên bản gốc ẢNH: K. VĂN

Trong khi đó, các mẫu điện thoại hiện đại thường được thiết kế siêu mỏng và sử dụng chất kết dính mạnh, không cho phép các bộ phận tách rời, dẫn đến nguy cơ hư hỏng cao hơn khi bị rơi.

Mặc dù smartphone ngày nay có nhiều tính năng vượt trội, nhưng chúng lại thiếu đi sự bền bỉ và đơn giản mà những chiếc Nokia cổ điển như Nokia 3310 từng mang lại. Chính sự đánh đổi giữa độ bền vật lý và tính thực dụng kỹ thuật số đang khiến người dùng phải suy nghĩ về giá trị thực sự của một chiếc điện thoại.