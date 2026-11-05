Các hãng điện thoại Trung Quốc lên tiếng sau khi cửa hàng gỡ máy trưng bày

Chiều 5.11, một ngày sau khi thông tin các hãng điện thoại Trung Quốc bị gỡ máy trưng bày khỏi cửa hàng vì ứng dụng dự báo thời tiết được cài trên thiết bị hiển thị sai địa danh tại Việt Nam, đại diện những thương hiệu này chính thức có phản hồi bằng văn bản để làm rõ vấn đề.

Trong đó, đại diện Oppo cho biết tất cả sản phẩm thuộc thương hiệu này, nhập khẩu bởi nhà phân phối ủy quyền chính thức và chưa qua sử dụng sẽ không chứa thông tin liên quan đến "đường lưỡi bò" bất hợp pháp hay nội dung bị cấm theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Ở vụ việc vừa xảy ra, dù một số cửa hàng đã gỡ thiết bị trưng bày của hãng, người dùng các model chính hãng tại Việt Nam đều xác nhận máy không hiển thị sai thông tin về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Các mẫu điện thoại Trung Quốc nhanh chóng được đưa trở lại kệ hàng và khu vực trưng bày sau khi khắc phục sự cố Ảnh: Anh Quân

Các công ty đang kinh doanh, phân phối thương hiệu điện thoại Trung Quốc khác tại Việt Nam gồm Xiaomi, Honor, Vivo, realme đồng phản hồi với thông tin đã rà soát toàn bộ thiết bị, điều chỉnh kỹ thuật và cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như chủ quyền biển đảo.

Đáng chú ý, cả Oppo và realme đều giải thích thêm về trường hợp người dùng thiết bị của hãng có thể tìm thấy tên "Trường Sa". Thực chất đây là một thành phố cùng tên tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), không liên quan đến quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Từ phía các đại lý bán lẻ di động, nhiều hệ thống xác nhận đã nhận được thông tin phản hồi từ hãng điện thoại, phối hợp kiểm tra, xử lý, đồng thời đưa thiết bị trở lại kệ trưng bày ngay sau khi đảm bảo không có sự cố.

Cách nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc nhanh chóng khắc phục vấn đề

Sự cố bắt nguồn từ việc một số hãng điện thoại Trung Quốc tại Việt Nam sử dụng dữ liệu từ dịch vụ dự báo thời tiết AccuWeather - một đơn vị cung cấp bên thứ ba. Dù không thể trực tiếp can thiệp vào dữ liệu của bản đồ, những nhà sản xuất điện thoại kể trên đã tiến hành một cuộc điều chỉnh trong cơ chế tìm kiếm từ khóa của dịch vụ.

Chia sẻ với Thanh Niên về vấn đề này, đại diện một thương hiệu smartphone cho biết ngay trong tối xảy ra vụ việc, đội ngũ kỹ thuật đã tạo bộ lọc từ khóa liên quan để ngăn nội dung sai phạm hiển thị tại Việt Nam. "Chỉ trong buổi tối, chúng tôi tạo một bộ lọc khoảng 300 từ khóa bằng các ngôn ngữ tiếng Việt có dấu lẫn không dấu, tiếng Trung cùng phiên âm bính âm để đưa vào hệ thống", vị này giải thích.

Sự cố được xác định bắt nguồn từ ứng dụng của bên thứ ba, không do cài đặt từ nhà sản xuất Ảnh: Anh Quân

Sau khi "đóng gói" xong những dữ liệu này, toàn bộ sẽ được đẩy qua thiết bị đầu cuối (điện thoại của người dùng) mà không cần tới một bản cập nhật phần mềm hay gây gián đoạn gì tới việc sử dụng. "Chỉ cần điện thoại có kết nối internet, hệ điều hành sẽ buộc ứng dụng chạy bản cập nhật dữ liệu mà bỏ qua thông báo do phần mềm này thực chất là hệ thống 'nhúng' dịch vụ, nên việc thay đổi có thể thực hiện từ bên trong để tránh gây ảnh hưởng tới người dùng", người này nói thêm.

Bằng cách này, dù không trực tiếp cập nhật phiên bản phần mềm dự báo thời tiết thông qua cửa hàng Play Store, các nhà sản xuất vẫn có thể cung cấp dịch vụ đã được tối ưu tới người dùng.