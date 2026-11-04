Lộ diện 'nghi phạm' khiến smartphone Trung Quốc bị gỡ trưng bày

Chỉ vài giờ sau khi nhiều cửa hàng gỡ loạt smartphone Trung Quốc khỏi bàn trưng bày vì nghi vấn liên quan đến việc ứng dụng thời tiết mặc định trên máy hiển thị tên địa danh phi pháp tại Việt Nam, đại diện các hãng điện thoại cho biết đã xử lý xong vấn đề. Từ khoảng hơn 20 giờ tối 4.11, đại lý bán lẻ di động và đại diện truyền thông một số nhãn điện thoại đều xác nhận máy đã được đưa trở lại trưng bày, kinh doanh như bình thường.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện thương hiệu Xiaomi Việt Nam cho biết hãng đã ghi nhận phản ánh từ đối tác và người dùng liên quan đến nội dung bản đồ hiển thị trên một ứng dụng của bên thứ ba.

"Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chúng tôi đã khẩn trương phối hợp với các bộ phận và đối tác liên quan để xác minh và triển khai biện pháp xử lý. Đến nay, Xiaomi Việt Nam xác nhận vấn đề được phản ánh đã được khắc phục trên các thiết bị Xiaomi bị ảnh hưởng", người đại diện cho biết.

Nhiều cửa hàng đã trưng bày smartphone Trung Quốc trở lại ngay trong tối 4.11 Ảnh: C.T.V

Đơn vị cũng nhấn mạnh việc tôn trọng và cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn những phản ánh kịp thời từ đối tác và người dùng, và tiếp tục theo dõi tình hình để chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

Phía Oppo cho biết trong vụ việc vừa qua, các mẫu smartphone của hãng đang kinh doanh tại Việt Nam đều không hiển thị thông tin sai lệch. Các hãng còn lại như Honor, vivo... cho biết tiến hành các biện pháp đảm bảo thiết bị tuân thủ đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam khi hoạt động trên thị trường.

Một số hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết ngay sau khi kiểm tra, các smartphone hiển thị thông tin sai lệch đã lập tức được gỡ bỏ khỏi hệ thống trưng bày. Những thương hiệu không phát hiện vấn đề như iPhone, Samsung, Oppo vẫn được trưng bày và bán bình thường.

'Nghi phạm' là dịch vụ bên thứ ba cung cấp

Một số chuyên gia công nghệ hướng nghi ngờ đến dịch vụ thời tiết do bên thứ ba cung cấp, tương tự với lời giải thích từ Xiaomi.

Cụ thể, các điện thoại Android nói chung đa phần sử dụng dịch vụ dữ liệu thời tiết do hãng AccuWeather cung cấp. Theo kiểm tra trực tiếp của Thanh Niên, khi gõ từ khóa "quần đảo" hoặc "Hoàng Sa", "Trường Sa" lên thanh tìm kiếm địa điểm của dịch vụ này, kết quả gợi ý được hiển thị giống với những gì xảy ra trên các mẫu điện thoại Android đang gây xôn xao hiện nay.



Trong khi đó, iPhone sử dụng dữ liệu từ dịch vụ bản đồ riêng do chính Apple quản lý sau khi hãng mua lại Dark Sky, những mẫu iPhone chạy hệ điều hành cũ iOS 15 trở về trước sử dụng dữ liệu từ The Weather Channel. Tương tự, Samsung và Oppo cũng sử dụng dịch vụ do The Weather Channel cung cấp.

Ngoài ra, hiện chưa tìm thấy các bằng chứng cho thấy những ứng dụng, dịch vụ khác có liên quan đến sự cố hiển thị lần này tại Việt Nam.