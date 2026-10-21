4 mẫu điện thoại Nokia huyền thoại được mong chờ hồi sinh

Ở thời kỳ hoàng kim, Nokia đã cho ra mắt nhiều mẫu điện thoại với thiết kế độc đáo, vượt xa thời đại. Tuy nhiên, sự đa dạng này đã khiến công ty dàn trải nguồn lực, dẫn đến việc ít sản phẩm nhận được sự quan tâm xứng đáng từ cả công ty lẫn khách hàng. Thương hiệu Phần Lan dần biến mất khỏi thị trường smartphone, bất chấp nỗ lực vực dậy bởi Microsoft cũng như HMD Global.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn nhớ về những ngày tháng huy hoàng với các điện thoại có thiết kế táo bạo của Nokia. Từ chiếc điện thoại trượt N95-3, đến N-Gage với thiết kế hình chiếc bánh taco, hay Nokia 3650 với bàn phím tròn khó sử dụng và Nokia 9290 với màn hình kép. Những mẫu điện thoại này vẫn để lại dấu ấn trong lòng người yêu công nghệ.

Nokia 9290 Communicator

Ra mắt vào năm 2002, Nokia 9290 Communicator là một trong những mẫu smartphone đầu tiên, với thiết kế gập và hai màn hình. Đây là một sản phẩm cao cấp với giá bán lẻ lên tới 600 USD tại Mỹ, nhưng lại không phổ biến do giá cao và chỉ phục vụ một nhóm người dùng nhất định.

Nokia 9290 Communicator có giá 600 USD, vốn khá đắt đỏ thời điểm năm 2002 ẢNH: EBAY

Mặc dù doanh số tại Mỹ không khả quan, chiếc Nokia 9290 vẫn có lượng người hâm mộ đông đảo ở châu Âu nhờ khả năng kết hợp giữa điện thoại và máy tính xách tay.

Nokia 3650

Với bàn phím tròn mang tính biểu tượng, Nokia 3650 là một minh chứng cho sự chấp nhận rủi ro trong thiết kế. Mặc dù bàn phím này gây khó khăn khi gõ, nhưng nó vẫn được yêu thích nhờ vào sự táo bạo và khác biệt.

Hiện nay, khi hầu hết smartphone đều có thiết kế nhàm chán, việc hồi sinh một mẫu điện thoại như Nokia 3650 với kiểu dáng phong cách retro và tính năng hiện đại có thể thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Nokia N-Gage

Đây là một thiết bị chơi game tích hợp modem GSM, nhưng giá 300 USD vào năm 2003 và thư viện trò chơi hạn chế khiến N-Gage thất bại thảm hại, trở thành một meme với hình ảnh người dùng phải giữ điện thoại như một chiếc bánh taco để thực hiện cuộc gọi.

N-Gage được xem là sản phẩm thất bại của Nokia ẢNH: WIKIPEDIA

Thực tế là thị trường chưa sẵn sàng cho một chiếc điện thoại chơi game thực thụ và Sony cũng không thành công với Xperia Play sau tám năm. Game thủ hiện nay có nhiều lựa chọn hơn về phần cứng và phần mềm, nhưng sự hồi sinh của N-Gage với thiết kế hợp lý hơn có thể mang lại thành công.

Nokia N95-3

Ra mắt năm 2007, Nokia N95-3 là một biểu tượng của thương hiệu Phần Lan nhờ thiết kế trượt độc đáo và các phím điều khiển riêng biệt, trở thành một trong những mẫu điện thoại định hình thương hiệu Nokia.

Mặc dù điện thoại trượt gần như đã biến mất khỏi thị trường ngày nay, nhưng một phiên bản mới của N95-3 với thiết kế trượt tiện lợi và các phím tắt cho các tác vụ đa phương tiện có thể thu hút sự chú ý. Với một chút sáng tạo, Nokia hoàn toàn có thể trở lại với những thiết kế mang tính biểu tượng của mình.