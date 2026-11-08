Đã xác định thủ phạm khiến iPhone Duo bị nứt màn hình?

Ngay sau khi iPhone Duo được mở bán vào ngày 23.10, nhiều người dùng đã phản ánh về các sự cố nứt màn hình. Cụ thể, họ cho biết đã nghe thấy tiếng kêu lạo xạo khi mở hoặc đóng thiết bị, cùng các vết nứt dọc theo nếp gấp màn hình và điểm ảnh chết.

Một loạt iPhone Duo gặp sự cố nứt màn hình được chia sẻ trên mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù Apple phải cung cấp thiết bị thay thế cho khách hàng, tuy nhiên công ty khẳng định chỉ một số ít thiết bị bị ảnh hưởng bởi sự cố. Do Apple không công bố chi tiết về lý do iPhone Duo bị nứt màn hình, các chuyên gia sửa chữa và truyền thông đã tự tìm hiểu nguyên nhân.

Các chuyên gia tại iFixit cho rằng các bộ phận bản lề bên trong đang gây áp lực lên các linh kiện điện tử dưới màn hình. Theo phân tích, mặc dù được thiết kế để giảm lực căng, nhưng hệ thống bản lề hình giọt nước của iPhone Duo dường như không hoạt động như mong đợi, dẫn đến việc các bộ phận bị đẩy lên phía màn hình.

Manh mối mới hướng đến nhà cung cấp vật liệu cho iPhone Duo

Tuy nhiên, theo thông tin từ người rò rỉ Kang trên Weibo, vấn đề thực sự xuất phát từ vật liệu lỗi do một trong các nhà cung cấp sử dụng. Đặc biệt, Apple có khả năng xác định lô hàng gặp vấn đề thông qua số series, từ đó giúp khách hàng chủ động đổi thiết bị trước khi sự cố xảy ra.

Các báo cáo cho biết, Apple đã dành cả thập kỷ để nghiên cứu và phát triển mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Công ty thậm chí chấp nhận theo sau Samsung cả tám thế hệ điện thoại gập trước khi gia nhập thị trường. Trong trường hợp nguyên nhân gây lỗi là do vật liệu từ nhà cung cấp, Apple có thể nhẹ nhõm hơn so với việc lỗi xuất phát từ thiết kế kỹ thuật.

Mặc dù gặp phải một số vấn đề, iPhone Duo vẫn được đánh giá cao khi dự kiến bán ra 6 triệu máy trong năm nay. Theo ghi nhận, sản phẩm đã bán hết ở hầu hết thị trường và không có kế hoạch bổ sung hàng trong mùa lễ hội.

Được biết, nhờ xếp hạng IP68, iPhone Duo mang lại khả năng chống bụi tốt hơn so với các đối thủ như Galaxy Z Fold8 và Google Pixel 11 Pro Fold.