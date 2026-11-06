Dân buôn Trung Quốc thiệt hại nặng vì iPhone Duo

Theo GizmoChina, những người đầu cơ Trung Quốc đã tích trữ chiếc iPhone Duo màn hình gập đầu tiên của Apple với hy vọng kiếm lời lớn, tuy nhiên thực tế lại trái ngược khi giá sản phẩm trên thị trường đã giảm nhanh chóng, vượt xa dự đoán của nhiều người.

Sức hút dành cho iPhone Duo hiện giảm mạnh, đặc biệt sau sự cố nứt màn hình ẢNH: REUTERS

Khi sản phẩm bắt đầu được bán ra từ ngày 23.10, nhiều người bán lại, thường được gọi là giới đầu cơ, tại Trung Quốc đã mua sản phẩm với giá cao hoặc số lượng lớn. Do nguồn cung ban đầu hạn chế, họ đã tạo ra hiệu ứng khan hiếm, giống như những gì đã xảy ra với các sản phẩm chủ lực trước đây, để đẩy giá sản phẩm này lên cao. Tuy nhiên, canh bạc này đã không thành công do nhu cầu giảm nhanh chóng ngay khi điện thoại đến tay người tiêu dùng.

Báo cáo từ các thương nhân địa phương cho biết, thị trường đã đảo chiều mạnh mẽ, đặc biệt khi các vấn đề về bản lề và phần mềm chưa hoàn thiện được báo cáo, làm giảm sự quan tâm của người dùng. Giá bán lại giảm nhanh chóng, khiến sản phẩm lẽ ra phải sinh lời giờ đây trở thành thua lỗ cho hầu hết giới đầu cơ.

Hàng trăm triệu đồng đầu cơ cho iPhone Duo đang 'tồn kho'

Một thương nhân tại Khu thương mại điện tử Yigao, Hàng Châu, cho biết gần như tất cả những người đầu cơ iPhone Duo đều đang thua lỗ. Một số người kinh doanh có kinh nghiệm đã lỗ hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn nhân dân tệ (100.000 nhân dân tệ tương đương khoảng 382,5 triệu đồng) trên lượng hàng tồn kho của họ. Trong bối cảnh này, bất kỳ ai hòa vốn đều được coi là may mắn.

Thông tin về các thiết bị mới lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và các kênh đánh giá, khiến những lỗ hổng thông tin trước đây không còn và cơ hội kiếm lời từ sự khan hiếm đã giảm sút. Nguồn cung cũng được cải thiện nhanh hơn nhiều so với dự đoán, từ đó càng thu hẹp cơ hội tăng giá mạnh sản phẩm.

Các nhà phân tích và đại lý địa phương cho rằng giá khởi điểm cao đã hạn chế số lượng người mua thực sự, dẫn đến việc nhu cầu mua lại cạn kiệt ngay sau làn sóng tò mò ban đầu. Nhìn chung, giới đầu cơ từng coi iPhone Duo là món hàng chắc chắn sẽ khan hiếm giờ đây đang phải trả giá đắt, cho thấy việc tích trữ đầu cơ trên thị trường kỹ thuật số hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn trước đây.