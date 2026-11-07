Apple có thể không dùng camera dưới màn hình cho iPhone 20 Pro

Trong khi iPhone Duo và iPhone 18 Pro mới ra mắt, những thông tin rò rỉ về chiếc iPhone cao cấp tiếp theo, iPhone 20 Pro, đã thu hút sự chú ý của người dùng. Đây sẽ là mẫu sản phẩm kỷ niệm một cột mốc quan trọng 20 năm ra mắt iPhone, với hứa hẹn màn hình cong đẹp mắt. Tuy nhiên, một số nguồn tin chỉ ra rằng thiết kế của iPhone 20 Pro có thể không được như kỳ vọng.

Thiết kế màn hình kính tràn viền của iPhone 20 Pro được đặt dấu hỏi ẢNH: FPT

Cụ thể, báo cáo từ Digital Chat Station trên Weibo cho biết, iPhone 20 Pro sẽ vẫn giữ lại lỗ khoét cho camera selfie, chi tiết trái ngược với những kỳ vọng về một thiết kế toàn kính với màn hình tràn viền. Mặc dù có lỗ khoét, Apple có thể sử dụng kính cong ở các cạnh để tạo cảm giác liền mạch cho thiết bị.

iPhone Duo là bài học cho iPhone 20 Pro?

Một câu hỏi đặt ra là tại sao Apple không áp dụng công nghệ camera dưới màn hình cho iPhone 20 Pro. Mặc dù Digital Chat Station không cung cấp nhiều chi tiết về thiết kế rò rỉ, nhưng Apple hoàn toàn có lý do hợp lý cho lựa chọn của mình. Theo các đánh giá, camera dưới màn hình đầu tiên của Apple, được giới thiệu trên iPhone Duo, đã không đạt được hiệu suất như mong đợi.

Các chuyên gia cho biết, việc ẩn camera có thể là quyết định đúng đắn, nhưng chất lượng hình ảnh từ cảm biến 4 MP không thể so sánh với camera truyền thống. Hơn nữa, khác với iPhone Duo, iPhone 20 Pro không có nhiều không gian để tích hợp nhiều camera, do đó, việc giữ lại camera selfie truyền thống có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Mặc dù còn khoảng 10 tháng nữa mới đến ngày ra mắt iPhone 20 Pro, nhưng những thông tin hiện tại cho thấy Apple vẫn đang cân nhắc giữa việc giữ lại thiết kế Dynamic Island và tạo ra những thay đổi mới. Với người tiêu dùng, việc chờ đợi một sản phẩm thú vị hơn như thiết kế màn hình cong sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với một bản nâng cấp nhẹ.