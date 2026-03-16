iPhone gập có thể ra mắt với 'mức giá bất ngờ'

Kiến Văn
16/03/2026 17:11 GMT+7

Chiếc iPhone gập được mong chờ từ lâu của Apple đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là về vấn đề giá cả.

Ban đầu, nhiều tin đồn cho rằng mức giá của iPhone gập sẽ rất cao, lên tới 2.300 USD và khiến nó trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy Apple đang nhắm đến mức giá khởi điểm khoảng 2.000 USD, con số thấp hơn nhiều và tương đương mức giá khởi điểm của Galaxy Z Fold7 từ Samsung.

iPhone gập đầu tiên của Apple có thể không đắt như lo ngại ban đầu

Mặc dù 2.000 USD vẫn là một khoản tiền lớn cho một chiếc smartphone, nhưng con số này giúp iPhone Fold trở nên cạnh tranh hơn với các sản phẩm gập cao cấp của Samsung. Việc định giá sản phẩm ở mức 2.000 USD cho phép Apple giới thiệu sản phẩm mới như một lựa chọn cao cấp mà không hoàn toàn từ bỏ những người dùng đang từ chối chi tiêu cho một điện thoại 2.300 USD.

Apple sẽ giảm giá iPhone gập để thu hút người dùng?

Quyết định áp dụng mức giá 2.000 USD bắt nguồn từ việc Apple đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc sử dụng vật liệu cao cấp và thực tế thị trường. Theo thông tin rò rỉ, công ty đang chế tạo thiết bị với khung titan bền bỉ và thiết kế siêu mỏng, tương tự như hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau. Việc sản xuất một chiếc điện thoại với kích thước đặc biệt này là rất tốn kém, đặc biệt khi tính đến màn hình gập phức tạp và các tối ưu hóa phần mềm cần thiết để chạy nhiều ứng dụng đồng thời.

Mục tiêu của Apple là định vị chiếc điện thoại gập thế hệ đầu tiên như một sản phẩm cao cấp, thể hiện đỉnh cao kỹ thuật phần cứng của công ty. Việc giảm giá 300 USD so với các dự đoán ban đầu sẽ tăng cơ hội thành công cho thiết bị này, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với chi phí công nghệ. Khi một chiếc điện thoại như iPhone Fold ra mắt vào năm 2026, mức giá 2.000 USD hứa hẹn sẽ thiết lập một kỷ lục mới về doanh số cho một mẫu điện thoại gập khi ra mắt lần đầu tiên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

