iPhone gập của Apple 'đụng hàng' thiết kế với Huawei Pura X Max

Theo MacRumors, trong khi thị trường điện thoại gập đang dần bão hòa với các thiết kế quen thuộc, những thông tin rò rỉ mới nhất về chiếc iPhone màn hình gập của Apple đã gây bất ngờ khi sở hữu tỷ lệ khung hình rộng. Đáng chú ý, thiết kế này có sự tương đồng lớn với mẫu Pura X Max mà Huawei chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc vào tuần tới.

Apple, Huawei hướng tới xu hướng màn hình gập khổ rộng

Cả Apple và Huawei dường như đang theo đuổi tỷ lệ khung hình rộng, một hướng đi từng được Oppo áp dụng trên dòng Find N5.

Pura X Max : Được phát triển từ dòng Pura X vỏ sò nhưng có kích thước lớn hơn, trang bị cụm 3 camera sau và tối ưu hóa cho cả chế độ sử dụng dọc lẫn ngang.

: Được phát triển từ dòng Pura X vỏ sò nhưng có kích thước lớn hơn, trang bị cụm 3 camera sau và tối ưu hóa cho cả chế độ sử dụng dọc lẫn ngang. iPhone gập (iPhone Ultra): Các mô hình dummy (máy mẫu) cho thấy thiết bị có màn hình ngoài chỉ 5,5 inch - biến nó thành chiếc iPhone nhỏ nhất hiện nay khi đóng lại. Tuy nhiên, khi mở ra, máy cung cấp không gian hiển thị lên tới 7,8 inch, chỉ kém iPad mini khoảng 0,5 inch.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Apple dự kiến sẽ không gọi thiết bị này là iPhone Fold như đồn đoán mà sẽ sử dụng tên gọi iPhone Ultra để phân cấp dòng sản phẩm siêu cao cấp.