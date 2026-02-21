Vì sao Samsung chậm nâng cấp phần cứng cho điện thoại Galaxy?

Dù vẫn ở ngôi vương làng điện thoại Android, nhưng Samsung đang khiến cộng đồng công nghệ thất vọng khi các dòng flagship mới ra mắt bị xem là ít đổi mới. Vậy đâu là sự thật đằng sau chiến lược 'dậm chân tại chỗ' của gã khổng lồ Hàn Quốc?

Khi gã khổng lồ Samsung trở nên 'lười biếng'

Nhìn vào bảng thông số của dòng Galaxy S25 ra mắt đầu năm ngoái, không ít người dùng phải thất vọng. Trong khi các đối thủ Trung Quốc như Xiaomi, OPPO hay vivo liên tục chạy đua với sạc nhanh 100W, pin silicon-carbon 7.500 mAh và cảm biến camera 1 inch, Samsung vẫn trung thành với những thông số từ... 3 năm trước.

Chiếc Galaxy S25 Ultra cao cấp nhất vẫn dậm chân ở mức sạc 45W và viên pin 5.000 mAh quen thuộc từ thời S21 Ultra. Sự 'kiên định' này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một bài toán kinh doanh đầy thực dụng và những rào cản nội bộ khó gỡ.

1. 'Bóng ma' Note 7 và nỗi lo an toàn

Nguyên nhân hàng đầu khiến Samsung trở nên thận trọng chính là bài học mang tên Galaxy Note 7. Vụ bê bối cháy nổ năm 2016 đã tạo nên một tâm lý sợ sai sót trong khâu thiết kế pin. Thay vì mạo hiểm với các công nghệ pin mới có mật độ năng lượng cao như đối thủ, Samsung chọn giải pháp an toàn tuyệt đối với pin Lithium-ion truyền thống, dù phải đánh đổi bằng dung lượng và tốc độ sạc lạc hậu.

2. Áp lực lợi nhuận dưới thời TM Roh

Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của giám đốc mảng di động TM Roh đối với chiến lược hiện tại. Dưới thời của ông, Samsung ưu tiên tối ưu hóa chi phí sản xuất để đạt được biên lợi nhuận cao nhất. Việc tái sử dụng các linh kiện cũ như cảm biến camera 10 MP hay công nghệ sạc cũ giúp hãng tiết kiệm hàng tỉ USD, bất chấp sự hụt hẫng của những tín đồ trung thành.

3. Thiếu đi đối thủ xứng tầm

Một thực tế là Samsung đang thiếu đi sự cạnh tranh trực tiếp. Kể từ khi Huawei rời khỏi đường đua toàn cầu do các lệnh trừng phạt, Samsung không còn bị đẩy vào thế buộc phải thay đổi để sinh tồn. Tại thị trường Mỹ, sự thiếu vắng các đại diện từ Trung Quốc khiến Samsung ung dung tự tại, bởi người dùng gần như không có lựa chọn nào tốt hơn ở phân khúc Android cao cấp.

4. Nghĩa vụ cung ứng cho 'người nhà'

Samsung không chỉ làm điện thoại, họ còn là nhà cung cấp linh kiện. Đôi khi, mảng di động bị buộc phải sử dụng chip Exynos hoặc cảm biến ISOCELL 'tự trồng' để hỗ trợ các công ty con trong tập đoàn (như Samsung Foundry), ngay cả khi những linh kiện này có hiệu suất kém hơn đối thủ Snapdragon hay Sony.

Lời cảnh báo từ sự trì trệ

Dù doanh số Galaxy S24 và S25 vẫn rất ấn tượng, nhưng sự kiên nhẫn của người dùng là có giới hạn. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hơn 55% người dùng tin rằng Samsung đang quá thận trọng. Nếu cứ tiếp tục tận dụng những công nghệ cũ, việc Samsung bị soán ngôi bởi những thương hiệu năng động và táo bạo hơn chỉ còn là vấn đề thời gian.