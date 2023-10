iPhone nào mất giá nhiều nhất sau một năm?

Theo BGR, các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn được đánh giá không phải là sản phẩm tốt nhất của Apple khi chúng chỉ cung cấp một vài thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm, vì vậy, việc điện thoại này mất giá trị sau một năm sử dụng là điều không quá bất ngờ.



iPhone 14 gần như không có sự khác biệt so với iPhone 13 BGR

Bằng cách lấy thông tin về hơn 1.000 sản phẩm công nghệ được niêm yết trên Amazon Mỹ và Anh trong tình trạng đã qua sử dụng so với giá ban đầu, nghiên cứu phát hiện iPhone 14 mất tới 24,69% giá trị bán lẻ khi so sánh giá điện thoại mới và cũ. Để so sánh, iPhone 13 mất 16,62% và iPhone 12 là 10%.

Một trong những lý do khiến iPhone 14 bị mất giá mạnh là do những điểm tương đồng với iPhone 13, bao gồm thiết kế, camera và chip A15 Bionic. Cùng với đó, hầu hết người dùng có thể nhận thấy nhiều giá trị hơn khi sở hữu hoặc mua iPhone 13 thay vì nâng cấp lên mẫu cơ bản của năm ngoái.

Dẫu vậy, iPhone 14 vẫn có giá trị cao hơn khi so sánh với smartphone Android. Ví dụ: Galaxy S22 đã giảm giá trị 40% sau một năm, nhiều hơn bất kỳ smartphone nào khác. Mặc dù Galaxy S22 cũng là một bản cập nhật nhỏ nhưng việc mất giá trị như vậy là rất nhiều.

Nhìn chung, các thiết bị OnePlus mất nhiều giá trị hơn (21,82%) mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ thương hiệu công nghệ nào khác. Bên cạnh iPhone 14, Apple Watch Series 6 (giảm 21,89%) và Apple Watch Series 7 (giảm 21,81%) nằm trong số những sản phẩm Apple mất giá trị nhiều nhất theo thời gian.

Được biết, người tiêu dùng thường mua các sản phẩm của Apple vì các tính năng cao cấp, trải nghiệm tuyệt vời sau bán hàng và giá bán lại thường ở mức khá tốt. Mặc dù iPhone 14 đã mất đi 1/4 giá trị nhưng đó vẫn là mẫu iPhone khá tốt.