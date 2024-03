iPhone SE 4 sẽ sớm mất giá dù thiết kế cải tiến?

Theo Wccftech, các thiết bị Apple nổi tiếng với khả năng mất giá ít hơn so với các đối thủ và trở thành lý do để mọi người nâng cấp hằng năm. Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ SellCell cho thấy iPhone SE 4 mà Apple dự kiến ra mắt trong tương lai được cho là sẽ mất giá mạnh hơn so với các mẫu iPhone tiêu chuẩn và “Pro”. Không có phương pháp rõ ràng để suy đoán giá trị iPhone SE 4 khi chúng chưa ra mắt, tuy nhiên các mẫu iPhone SE hiện tại và trong quá khứ đều cho kết quả tương tự.



Chưa ra mắt, iPhone SE 4 đã có dự báo xấu REUTERS

Ví dụ, Apple đã giới thiệu iPhone SE 3 vào năm 2022 và kể từ đó, thiết bị này đã mất 42,6% giá trị bán lại. Để so sánh, iPhone 13 ra mắt cùng khung thời gian vẫn giữ được giá trị 81,3% và chỉ giảm 18,7% giá trị qua các năm. Hơn nữa, dòng iPhone 14 và iPhone 15 cũng vẫn giữ được giá trị bán lại nhiều tháng sau khi ra mắt.

Điều này nêu bật mức độ phổ biến và độ tin cậy của các mẫu iPhone hàng đầu so với dòng giá rẻ hơn, vì vậy SellCell tin rằng iPhone SE 4 có thể chịu chung số phận vì giá trị bán lại của nó có thể giảm mạnh sau khi ra mắt. Tính chất mất giá của iPhone SE 4 có thể thúc đẩy một số người dùng chọn model cao cấp thay vì model bình dân, điều này càng làm tổn hại thêm đến giá trị của máy.

Bên cạnh đó, có nhiều yếu tố khác giải thích tại sao giá trị của iPhone SE 4 sẽ giảm nhanh hơn các mẫu iPhone hàng đầu. Bất chấp những tin đồn về một thiết kế hoàn toàn mới, màn hình lớn hơn cùng Face ID ở phần notch, người dùng vẫn xem dòng iPhone SE là một thiết bị có phần cứng và cấu hình cũ hơn. Vì người dùng thường lựa chọn thiết bị có tuổi thọ và độ tin cậy để sử dụng trong nhiều năm, iPhone SE 4 có thể không đáp ứng được yêu cầu, khuyến khích họ chuyển sang các mẫu hàng đầu.

Đây chỉ là những suy đoán dựa trên kết quả trong quá khứ và nếu thiết bị được người dùng ưa chuộng với các tính năng hàng đầu, mọi thứ có thể thay đổi. iPhone SE 4 dự kiến có màn hình 6,1 inch với notch chứa camera trước và cảm biến Face ID. Điện thoại cũng cung cấp cổng USB-C thay vì Lightning. Mặc dù vậy, người dùng có thể phải chờ đến năm 2025 mới có thể sở hữu thiết bị này.