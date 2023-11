iPhone sẽ hỗ trợ giao thức tin nhắn RCS vào năm 2024

Theo The Verge, người phát ngôn của Apple Jacqueline Roy cho biết trong một tuyên bố rằng công ty sẽ hỗ trợ RCS Universal Profile, tiêu chuẩn vừa được Hiệp hội GSM công bố. Công ty tin RCS Universal Profile sẽ mang lại khả năng tương tác tốt hơn khi so sánh với SMS hoặc MMS. Cùng với iMessage, chúng sẽ mang lại trải nghiệm nhắn tin tốt và an toàn nhất cho người dùng Apple.



Tin nhắn RCS sắp được hỗ trợ trên iPhone, nhưng vẫn chỉ có bong bóng xanh lá CHỤP MÀN HÌNH 9TO5GOOGLE

iPhone với RCS có thể cho phép hỗ trợ mã hóa, đọc biên nhận, chỉ báo gõ, hình ảnh và video độ phân giải cao... khi gửi văn bản giữa các thiết bị iPhone và Android. Tuy nhiên, Apple xác nhận sẽ cho phép người dùng chia sẻ vị trí trong chuỗi văn bản và tin nhắn RCS sẽ có màu xanh lục giống như tin nhắn SMS hiện nay.

Vẫn chưa rõ chính xác cách thức hoạt động của tính năng nhắn tin RCS trên iPhone, nhưng 9to5Mac cho biết đây không phải là việc Apple mở iMessage cho các nền tảng khác. Thay vào đó, RCS sẽ thay thế SMS và MMS, đồng thời tồn tại riêng biệt với iMessage khi có sẵn.

Sự thay đổi này nhiều khả năng là vì Apple muốn đáp lại áp lực pháp lý từ Đ ạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu (EU), một quy tắc yêu cầu các công ty lớn, chẳng hạn như Apple, phải làm cho dịch vụ của họ có thể tương tác với các nền tảng khác. Vào tháng 9, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở một cuộc điều tra về iMessage để xác định xem liệu có nên xem đó là "dịch vụ nền tảng cốt lõi" hay không. Tuy nhiên, Apple cho rằng iMessage không đủ phổ biến ở châu Âu để áp dụng các quy tắc và họ đang có kế hoạch nộp đơn kháng cáo quy định đối với App Store.

Các công ty như Google và Samsung từ lâu thúc đẩy Apple bổ sung hỗ trợ cho RCS bằng các chiến dịch khác nhau. Trong đó, Google đã gửi thư lên Ủy ban châu Âu nhằm lập luận rằng iMessage nên được coi là dịch vụ nền tảng cốt lõi theo DMA vào đầu tháng này.