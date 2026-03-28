iPhone và Galaxy sắp có thể gọi video trực tiếp không cần cài thêm ứng dụng

Theo SamMobile, việc phải cài đặt thêm Zalo, Messenger hay Telegram chỉ để gọi video cho bạn bè dùng khác hệ điều hành sắp trở thành quá khứ. Với chuẩn RCS 4.0 vừa được công bố, một cuộc 'đại đoàn kết' công nghệ sắp diễn ra, cho phép người dùng Android và iOS tương tác mượt mà như đang dùng cùng một loại máy.

Gọi video 'xuyên' hệ điều hành giữa Android và iPhone

Kể từ khi Apple chính thức chấp nhận chuẩn RCS vào cuối năm 2024, việc nhắn tin giữa iPhone và Android đã bớt khó khăn hơn. Tuy nhiên, tham vọng của GSMA (tổ chức giám sát chuẩn RCS) còn xa hơn thế. Trong bản cập nhật RCS Universal Profile 4.0 vừa ra mắt, tính năng gây bất ngờ nhất chính là gọi video trực tiếp (native video calling).

Điện thoại Android và iPhone sắp có thể gọi video trực tiếp cho nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Giờ đây, nút gọi video sẽ xuất hiện ngay trong ứng dụng nhắn tin mặc định. Bạn có thể khởi tạo cuộc gọi từ một chiếc Samsung Galaxy trực tiếp đến iPhone mà không cần quan tâm đối phương có cài cùng ứng dụng OTT hay không. Đặc biệt, tính năng MIVC còn cho phép các thành viên trong nhóm chat tự do tham gia hoặc rời khỏi cuộc gọi video một cách linh hoạt, tương tự như trải nghiệm trên các nền tảng họp trực tuyến cao cấp.

Không chỉ dừng lại ở cuộc gọi, RCS 4.0 còn mang đến những nâng cấp đáng giá như:

Định dạng văn bản : Lần đầu tiên, người dùng có thể gửi tin nhắn mặc định với các tùy chọn in đậm, in nghiêng hoặc gạch ngang để nhấn mạnh nội dung.

: Lần đầu tiên, người dùng có thể gửi tin nhắn mặc định với các tùy chọn in đậm, in nghiêng hoặc gạch ngang để nhấn mạnh nội dung. Chất lượng truyền tải đỉnh cao : Hình ảnh và video chia sẻ qua lại giữa hai hệ điều hành sẽ giữ được độ phân giải gốc, chấm dứt hoàn toàn tình trạng vỡ hình, mờ ảnh vốn là nỗi ám ảnh bấy lâu.

: Hình ảnh và video chia sẻ qua lại giữa hai hệ điều hành sẽ giữ được độ phân giải gốc, chấm dứt hoàn toàn tình trạng vỡ hình, mờ ảnh vốn là nỗi ám ảnh bấy lâu. Trải nghiệm doanh nghiệp mới: Hỗ trợ nhúng video trực tiếp vào tin nhắn và cho phép tùy chọn cách mở liên kết web, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

Dù RCS 4.0 rất hứa hẹn, nhưng người dùng sẽ cần chờ thêm một thời gian để các nhà mạng và nhà sản xuất thiết bị đồng bộ hóa. Hiện tại, chuẩn RCS 3.0 (ra mắt tháng 3.2025) vẫn đang trong quá trình phủ sóng rộng rãi.

Dựa trên tiến độ hiện tại, dự kiến chuẩn RCS 4.0 với tính năng gọi video xuyên nền tảng sẽ chính thức cập bến các dòng iPhone và Galaxy vào khoảng cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.