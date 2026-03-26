Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Vì sao Apple chưa vội trang bị camera 200 MP cho iPhone?

Kiến Văn
Kiến Văn
26/03/2026 18:56 GMT+7

Apple được cho là đang thử nghiệm cảm biến camera 200 MP cho các mẫu iPhone trong tương lai, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý sau nhiều năm bị đối thủ Android bỏ xa.

Theo tiết lộ từ nguồn rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, Apple đang đánh giá một cảm biến 200 MP cho iPhone có kích thước khoảng 1/1,12 inch. Đây là kích thước lớn hơn so với nhiều cảm biến 200 MP hiện có trên thị trường, vốn đang được các hãng như Samsung sử dụng trên dòng Galaxy S Ultra cao cấp.

Vì sao Apple thử nghiệm camera 200 MP cho iPhone nhưng chưa vội áp dụng? - Ảnh 1.

Apple vẫn đang thử nghiệm cảm biến 200 MP trên iPhone

ẢNH: REUTERS

Việc áp dụng cảm biến lớn hơn cho phép thu nhận nhiều ánh sáng hơn, từ đó cải thiện chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, độ phân giải cao cũng mở ra khả năng zoom "không mất chi tiết" ở mức 3x đến 4x bằng cách cắt trực tiếp từ ảnh gốc mà không cần phụ thuộc vào camera tele chuyên dụng.

Dù vậy, báo cáo nói thêm rằng công nghệ này hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Bản thân Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, đồng thời chưa rõ thời điểm cảm biến 200 MP có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone thương mại.

Camera iPhone sắp bước sang giai đoạn mới

Trong nhiều năm qua, Apple vẫn theo đuổi chiến lược tập trung vào xử lý hình ảnh thay vì tăng số megapixel. Các mẫu iPhone gần đây cũng chỉ sử dụng camera 48 MP, tuy nhiên được bổ sung thuật toán để cải thiện dải tương phản, màu sắc và chi tiết ảnh.

Vì sao Apple thử nghiệm camera 200 MP cho iPhone nhưng chưa vội áp dụng? - Ảnh 2.

Nhiều đối thủ Android đã áp dụng camera 200 MP trong nhiều năm

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Cách tiếp cận này giúp iPhone duy trì chất lượng hình ảnh ổn định ngay cả khi thông số phần cứng thường thấp hơn so với nhiều đối thủ Android. Vì vậy, ngay cả khi thử nghiệm cảm biến 200 MP, Apple nhiều khả năng chỉ triển khai khi công nghệ này mang lại cải thiện rõ rệt trong trải nghiệm thực tế.

Trong khi đó, các hãng điện thoại Android đã sớm phổ biến cảm biến 200 MP trên nhiều dòng máy cao cấp để trở thành điểm nhấn giúp phân biệt với iPhone. Đây là lý do buộc Apple phải cân nhắc giữa việc theo kịp xu hướng và duy trì triết lý tối ưu tổng thể vốn có.

Giới phân tích cho rằng nếu được thương mại hóa, camera 200 MP có thể trở thành bước nâng cấp đáng kể cho iPhone trong vài năm tới, đặc biệt ở khả năng chụp chi tiết cao và zoom linh hoạt. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của phần cứng và phần mềm đi kèm.

Camera iPhone 17 Pro vượt mặt các đối thủ cao cấp từ Google và Samsung

Camera iPhone 17 Pro vượt mặt các đối thủ cao cấp từ Google và Samsung

Trong khi iPhone 17 Air nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng, iPhone 17 Pro đang nổi lên với sức mạnh về camera.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận