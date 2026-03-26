Vì sao Apple chưa vội trang bị camera 200 MP cho iPhone?

Theo tiết lộ từ nguồn rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, Apple đang đánh giá một cảm biến 200 MP cho iPhone có kích thước khoảng 1/1,12 inch. Đây là kích thước lớn hơn so với nhiều cảm biến 200 MP hiện có trên thị trường, vốn đang được các hãng như Samsung sử dụng trên dòng Galaxy S Ultra cao cấp.

Apple vẫn đang thử nghiệm cảm biến 200 MP trên iPhone ẢNH: REUTERS

Việc áp dụng cảm biến lớn hơn cho phép thu nhận nhiều ánh sáng hơn, từ đó cải thiện chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, độ phân giải cao cũng mở ra khả năng zoom "không mất chi tiết" ở mức 3x đến 4x bằng cách cắt trực tiếp từ ảnh gốc mà không cần phụ thuộc vào camera tele chuyên dụng.

Dù vậy, báo cáo nói thêm rằng công nghệ này hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Bản thân Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, đồng thời chưa rõ thời điểm cảm biến 200 MP có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone thương mại.

Camera iPhone sắp bước sang giai đoạn mới

Trong nhiều năm qua, Apple vẫn theo đuổi chiến lược tập trung vào xử lý hình ảnh thay vì tăng số megapixel. Các mẫu iPhone gần đây cũng chỉ sử dụng camera 48 MP, tuy nhiên được bổ sung thuật toán để cải thiện dải tương phản, màu sắc và chi tiết ảnh.

Nhiều đối thủ Android đã áp dụng camera 200 MP trong nhiều năm ẢNH: ANDROID CENTRAL

Cách tiếp cận này giúp iPhone duy trì chất lượng hình ảnh ổn định ngay cả khi thông số phần cứng thường thấp hơn so với nhiều đối thủ Android. Vì vậy, ngay cả khi thử nghiệm cảm biến 200 MP, Apple nhiều khả năng chỉ triển khai khi công nghệ này mang lại cải thiện rõ rệt trong trải nghiệm thực tế.

Trong khi đó, các hãng điện thoại Android đã sớm phổ biến cảm biến 200 MP trên nhiều dòng máy cao cấp để trở thành điểm nhấn giúp phân biệt với iPhone. Đây là lý do buộc Apple phải cân nhắc giữa việc theo kịp xu hướng và duy trì triết lý tối ưu tổng thể vốn có.

Giới phân tích cho rằng nếu được thương mại hóa, camera 200 MP có thể trở thành bước nâng cấp đáng kể cho iPhone trong vài năm tới, đặc biệt ở khả năng chụp chi tiết cao và zoom linh hoạt. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của phần cứng và phần mềm đi kèm.