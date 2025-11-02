Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone yếu thế hơn Android trong cuộc chiến chống lừa đảo

Kiến Văn
Kiến Văn
02/11/2025 08:02 GMT+7

Điện thoại Android, đặc biệt là dòng Pixel, được cho là có khả năng bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo tốt hơn so với iPhone.

Thông tin này được nhóm Android của Google công bố trong một báo cáo vào hôm 30.10 nhân dịp kết thúc "Tháng Nhận thức An ninh mạng". Theo Google, công ty đã sử dụng số liệu từ các cuộc khảo sát và nghiên cứu của bên thứ ba để chỉ ra khả năng chống lại tin nhắn văn bản và cuộc gọi lừa đảo trên Android vượt trội hơn so với iPhone.

iPhone yếu thế hơn Android trong cuộc chiến chống lừa đảo - Ảnh 1.

Các bộ lọc chống lừa đảo của Android được Google quảng cáo hoạt động tốt hơn iPhone

ẢNH: GOOGLE

Mặc dù cả hai nền tảng đều có các biện pháp bảo vệ, Google cảnh báo rằng các vụ lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn. Trong năm nay, hơn 400 tỉ USD đã bị đánh cắp trên toàn cầu, với chỉ khoảng 4% nạn nhân có thể lấy lại được tiền, điều này cho thấy mức độ nguy hiểm khi tương tác với tin nhắn và cuộc gọi từ kẻ lừa đảo.

Google cho biết Android đã "đi đầu trong cuộc chiến chống lại kẻ lừa đảo trong nhiều năm" nhờ vào việc sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để "dự đoán và chặn" các vụ lừa đảo trước khi chúng tiếp cận người dùng. Công ty này cho biết các biện pháp bảo vệ tích hợp đã phát hiện hơn 10 tỉ cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo bị nghi ngờ mỗi tháng. Đặc biệt, trong tháng trước, Google đã chặn hơn 100 triệu số điện thoại khỏi dịch vụ nhắn tin RCS của Android, giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo trước khi xảy ra.

Người dùng iPhone trở thành mục tiêu béo bở của kẻ lừa đảo

Một nghiên cứu của Google với YouGov, khảo sát hơn 5.000 người dùng smartphone tại Mỹ, Ấn Độ và Brazil, cho thấy người dùng Android nhận được ít tin nhắn lừa đảo hơn và cảm thấy an toàn hơn. Cụ thể, người dùng Android có khả năng cao hơn 58% so với người dùng iPhone khi cho biết họ không nhận được tin nhắn lừa đảo trong tuần trước. Đối với người dùng Pixel, tỷ lệ này lên tới 96%. Ngược lại, người dùng iPhone có khả năng cao hơn 65% so với người dùng Android khi nhận được ba tin nhắn lừa đảo trở lên trong một tuần.

iPhone yếu thế hơn Android trong cuộc chiến chống lừa đảo - Ảnh 2.

Tỷ lệ 'đánh chặn' tin nhắn lừa đảo của một số điện thoại nổi bật

ẢNH: GOOGLE

Ngoài ra, Google cũng trích dẫn các nghiên cứu từ bên thứ ba. Counterpoint Research đã so sánh các thiết bị Pixel, Samsung, Motorola và iPhone mới nhất, cho thấy Android cung cấp khả năng bảo vệ trên 9 lĩnh vực chính, trong khi iPhone chỉ bảo vệ cho tin nhắn và phần mềm độc hại ứng dụng.

Một nghiên cứu khác từ Leviathan Security Group đã xem xét 4 mẫu điện thoại cụ thể, bao gồm iPhone 17 Pro, Moto Razr+ 2025, Pixel 10 Pro và Galaxy Z Fold7. Các chuyên gia an ninh mạng nhận thấy điện thoại Android cung cấp "mức độ bảo vệ chống lừa đảo và gian lận mặc định cao nhất".

Leviathan nhấn mạnh rằng "khả năng sàng lọc cuộc gọi, phát hiện lừa đảo và xác thực cảnh báo lừa đảo theo thời gian thực mạnh mẽ của Android là những điểm khác biệt chính". Nhóm này đã xem xét 32 tính năng bảo mật và nhận thấy Pixel 10 Pro đáp ứng được 30 trong số đó, so với 21,5, 25,5 và 26,5 của iPhone 17 Pro, Galaxy Z Fold7 và Moto Razr+ 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Android cuộc gọi lừa đảo Google an ninh mạng
